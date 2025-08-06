В Калининграде закрыли «Викторию» на ул. 9 Апреля

В Калининграде закрыли супермаркет «Виктория» на 9 Апреля. Парковка перед торговым комплексом также перегорожена, столовая в левом крыле здания продолжает работать.
Как сообщили по телефону горячей линии «Виктории», магазин закрыт на реконструкцию. Что появится на его месте, собеседник пояснить не смог: «Это может быть и “Пятерочка”, может быть и “Виктория” в новом улучшенном формате».
Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2000-ных в нее входили крупные супермаркеты «Виктория», а также магазины «Дешево» и «Квартал». В 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси». Комментируя тогда информацию о сделке, Николай Власенко говорил, что бренды ГК «Виктория» сохранятся, а магазины, находящиеся в Калининграде, не будут переименованы.
В августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка».
Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа “Виктории” и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».