В Калининграде закрыли «Викторию» на ул. 9 Апреля

Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа “Виктории” и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».