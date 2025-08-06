В Ростовской области 6 августа сохранится оранжевый уровень пожароопасности

Высокая угроза пожаров ожидается в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных районах и в Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. Напомним, в жаркую погоду запрещено разводить костры, жечь сухую траву, оставлять без присмотра мангалы и бросать окурки.