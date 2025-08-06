В Ростовской области 6 августа сохранится оранжевый уровень пожароопасности

В Ростовской области до 23 часов 6 августа сохранится оранжевый уровень пожароопасности. Такие данные указали на прогностической карте Гидрометцентра.
Высокая угроза пожаров ожидается в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных районах и в Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. Напомним, в жаркую погоду запрещено разводить костры, жечь сухую траву, оставлять без присмотра мангалы и бросать окурки.
Кроме того, до 7 августа в регионе также сохранится оранжевый уровень опасности из-за почвенной засухи под озимыми и пропашными культурами.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на прогностической карте отмечают разными цветами, от белого до красного. Оранжевый цвет означает, что погода может нанести ущерб.
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