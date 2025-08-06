О работе канатной дороги в Нижнем Новгорода теперь можно узнать через бота

Бот можно открыть по этой ссылке. Чтобы узнать состояние канатной дороги, нужно запутсить бот и нажать кнопку «Узнать статус». Затем вам придет сообщение с информацией на текущий момент — работает/ не работает, технические перерывы или особые условия.