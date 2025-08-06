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О работе канатной дороги в Нижнем Новгорода теперь можно узнать через бота

Бот запустили в Telegram, чтобы нижегородцам было удобнее отслеживать состояние канатной дороги.

Источник: Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации

Появился Telegram-бот, который поможет жителям и гостям Нижнего Новгорода отслеживать работу канатной дороги. Об этом сообщает Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации в соцсетях.

Бот можно открыть по этой ссылке. Чтобы узнать состояние канатной дороги, нужно запутсить бот и нажать кнопку «Узнать статус». Затем вам придет сообщение с информацией на текущий момент — работает/ не работает, технические перерывы или особые условия.

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