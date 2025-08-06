Эксперты оценили отказ России от моратория по ДРСМД

Политолог, эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с RTVI рассказал, что шансов на восстановление Договора РСМД 1987 года нет. Возможно, после того как Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, были надежды, что новая администрация сможет его возродить. Так, с приходом к власти демократов оперативно было решено продлить СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Подход демократов к контролю над вооружениями отличался от республиканского.
Однако дальнейшие события доказали, что США не намерены возвращаться к этому договору. А после начала специальной военной операции стало очевидно, что России приходится обеспечивать свою безопасность в первую очередь военными, а не дипломатическими методами. Вероятно, именно поэтому было решено официально отказаться от соглашения, которое де-факто уже шесть лет не работает.
Если говорить о реакции администрации Трампа, то она, возможно, и будет, но очень ограниченной. Не думаю, что он придает такое большое значение сохранению российской части ДРСМД. Если говорить об экспертном сообществе, о политиках в США и в Европе, легко предсказать, что они опять будут шуметь, что Россия якобы разваливает стратегическую стабильность и разрушает то, что осталось от режима контроля над вооружениями.
Он также обращает внимание, что большинство комментаторов умалчивают важный момент: инициатором выхода из договора в 2019 году стал Вашингтон, в то время как Москва пыталась его сохранить. Американская позиция не оставляла шансов России, хотя к тому моменту многим было понятно, что договор фактически перестал соответствовать современным реалиям.
«Тем не менее окончательное разрушение ДРСМД — это то, что будет генерировать новые риски и угрозы и для европейской, и для глобальной стратегической стабильности. На фоне того, что сейчас происходит в мире, радоваться нечему», — считает эксперт.
Политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов рассказал, что после развала в 2019 году ДРСМД Россия последовательно транслировала идею одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Москва надеялась, что Вашингтон последует ее примеру. Эксперт считает, что у российской инициативы был большой потенциал с точки зрения поддержания региональной стабильности и безопасности, однако шаг Москвы так и не стал «добрым примером» для США.
Решение России отказаться от одностороннего моратория полностью оправдано. Оно стало прямым ответом на активное развитие и размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в АТР, а также на планы по развертыванию таких американских систем в ФРГ в 2026 году. Отмена моратория приведет к интенсификации гонки вооружений уже по линии РСМД, которые, в свою очередь, создадут стимул для развития оборонительных систем, так как появляется объект перехвата для соответствующих систем ПРО/ПВО. Вероятность ликвидации или даже количественного ограничения целого класса вооружений, как это было в 1987-м, крайне мала.
Политолог считает, что «достижение мер доверия и прозрачности, которые снизят вероятность прямого военного столкновения» возможно в перспективе. Для этого нужна сильная политическая воля обеих сторон.
Политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович не считает, что заявление МИД РФ было адресовано команде Трампа как прямой намек на последствия расторжения ДРСМД. Однако в беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что реальное прекращение действия соглашения произошло как раз в период первого срока действующего американского президента.
У администрации Джо Байдена, да и у новой администрации Трампа, были возможности проявить конструктивную позицию в контексте российской инициативы о моратории, но они не справились с этой задачей.
Издание The New York Times провело параллели между текущей ситуацией и эпохой холодной войны, связав это с потенциальным возобновлением гонки вооружений. Однако, по оценке Стефановича, подобное прямое сравнение с событиями конца 1970-х годов является необоснованным. Он указал, что сегодня акцент смещен на неядерное оснащение ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, сегодня в этот процесс вовлечено гораздо больше государств, чем во времена биполярного мира.
Эксперт также выразил сомнения относительно того, что западные страны смогут повторить сценарий «двойного решения» 1979 года, когда власти США, Великобритании, Франции и ФРГ договорились по согласованию с США разместить ракеты средней дальности в Европе, при этом признавая необходимость переговоров с СССР об ограничении стратегических вооружений. Стефанович не исключил возобновление переговорного процесса по контролю над вооружениями и снижению военных рисков — при условии, что стороны осознают сложности масштабной модернизации военных арсеналов и связанные с этим опасности обострения конфронтации.
Пока такие сценарии не просматриваются, все задумываются исключительно о наращивании собственного военного потенциала.