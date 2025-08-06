Эксперты оценили отказ России от моратория по ДРСМД

Если говорить о реакции администрации Трампа, то она, возможно, и будет, но очень ограниченной. Не думаю, что он придает такое большое значение сохранению российской части ДРСМД. Если говорить об экспертном сообществе, о политиках в США и в Европе, легко предсказать, что они опять будут шуметь, что Россия якобы разваливает стратегическую стабильность и разрушает то, что осталось от режима контроля над вооружениями.