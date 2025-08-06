В России создадут самовосстанавливающиеся огнеупорные материалы

По словам специалистов вуза, межремонтный интервал на российских сталелитейных заводах в среднем составляет от 1 до 3 лет и связан с базовой проблемой — заменой изношенной и поврежденной керамической футеровки — это защитная конструкция из огнеупорного материала на внутренней поверхности печей для защиты от высоких температур, химических воздействий, износа. Ученые ТГАСУ предложили особый подход к формированию внутренней структуры материала огнеупора, увеличивающей его стойкость к зарождению и развитию трещин, катастрофически снижающих остаточную прочность изделия.