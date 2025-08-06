В России создадут самовосстанавливающиеся огнеупорные материалы

ТОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Огнеупорные изделия с увеличенным ресурсом для российской металлургической промышленности разрабатывают ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и ИФПМ СО РАН. Технология позволит продлить срок эксплуатации изделия и увеличить межремонтный интервал, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам специалистов вуза, межремонтный интервал на российских сталелитейных заводах в среднем составляет от 1 до 3 лет и связан с базовой проблемой — заменой изношенной и поврежденной керамической футеровки — это защитная конструкция из огнеупорного материала на внутренней поверхности печей для защиты от высоких температур, химических воздействий, износа. Ученые ТГАСУ предложили особый подход к формированию внутренней структуры материала огнеупора, увеличивающей его стойкость к зарождению и развитию трещин, катастрофически снижающих остаточную прочность изделия.
«Огнеупорные керамические материалы хрупкие, трещины в них развиваются стремительно, приводя к полной потере прочности и разрушению. Наши исследования направлены на формирование сложной многоуровневой структуры композиционного керамического огнеупорного материала. Управляя составом, внутренними напряжениями, возможно добиться того, что материал сам будет сопротивляться развитию зарождающихся в нем трещин, сохраняя до 60% исходной прочности», — сказал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории физической мезомеханики и неразрушающих методов контроля ИФПМ СО РАН Алесь Буяков.
Отмечается, что новая технология нуждается в промышленных испытаниях, однако уже имеет большой потенциал для применения в российской промышленности. Футеровка агрегатов сталелитейного производства с трудом поддается ремонту, а ее замена сопряжена с продолжительным выводом оборудования из технологического цикла. Цель ученых — увеличение межсервисного интервала.
«Мы в ТГАСУ на основе принципа “композит в композите” создаем само изделие заданной формы и конструкции, одновременно решая вопросы по получению и использованию компонентов, применяемых в материале», — сказал проректор по научной работе ТГАСУ, доктор технических наук Олег Волокитин.
В проекте также принимают участие исследователи из стратегического технологического проекта «Химия и инжиниринг новых строительных материалов», созданного в рамках реализации программы развития ТГАСУ «Приоритет-2030».