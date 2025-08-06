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Счастливая капелька с сердечком в руках: «Водоканал» показал, как в Янтарном украсили один из люков

Дизайн вдохновлён летом и детскими рисунками.

Источник: «Водоканал» Калининградской области

В Янтарном рядом с водонапорной башней украсили один из люков. Об этом рассказали в телеграм-канале организации.

Новый арт-объект появился около дома № 7 на Железнодорожной улице. Изображение счастливой капельки в лучах солнца с янтарным сердечком в руках вдохновлено морским бризом, летом и детскими рисунками.

«Она стала местом притяжения прогуливающихся ещё до завершения благоустройства рядом с люком! Приглашаем сделать фотографии на память!» — написали в «Водоканале».

Ещё одна украшенная «Водоканалом» крышка люка находится у главного корпуса БФУ им. Канта в Калининграде. Местная капелька в очках выглядит как выпускник университета. Другую капельку с футбольным мячом разместили рядом с «Ростех-Ареной». Она посвящена выходу «Балтики» в Российскую Премьер-лигу.