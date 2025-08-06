Счастливая капелька с сердечком в руках: «Водоканал» показал, как в Янтарном украсили один из люков

Ещё одна украшенная «Водоканалом» крышка люка находится у главного корпуса БФУ им. Канта в Калининграде. Местная капелька в очках выглядит как выпускник университета. Другую капельку с футбольным мячом разместили рядом с «Ростех-Ареной». Она посвящена выходу «Балтики» в Российскую Премьер-лигу.