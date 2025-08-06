В Музее Мирового океана выбрали имена зебровым акулам

В Музее Мирового океана выбрали имена двум зебровым акулам. Об итогах конкурса сообщили в телеграм-канале учреждения.
В аквариумах нового корпуса живут девять акул, две из них — зебровые. Самке и самцу по два года. В июле в музее объявили конкурс на имена для рыб. В соцсетях калининградцы предложили несколько тысяч вариантов, среди них были индонезийские, славянские, забавные и с отсылкой к географии.
«Как музей географический, мы, конечно, решили поддержать идеи, отсылающие к этой науке, к тому же, затронуть тему популяризации водоёмов региона. Поэтому Дейма и Неман. Малая и крупнейшая реки региона. По Дейме мы ежегодно идем шлюпочным походом “Путь к океану”, а Неман — тихий и спокойный является самой крупной рекой Калининградской области. Дейма — уважаемая дама. У нашей акулы-самки уже есть своя “свита”, вокруг неё постоянно кружат мелкие рыбки. А Неман, поселившийся в самом большом аквариуме, миролюбиво относится к своим соседям и быстрее других привык к нашим аквалангистам, которые погружаются в аквариум, чтобы покормить обитателей», — рассказала основатель и президент музея Светлана Сивкова.
С Деймой и Неманом можно будет познакомиться уже 19 августа.