В Музее Мирового океана выбрали имена зебровым акулам

«Как музей географический, мы, конечно, решили поддержать идеи, отсылающие к этой науке, к тому же, затронуть тему популяризации водоёмов региона. Поэтому Дейма и Неман. Малая и крупнейшая реки региона. По Дейме мы ежегодно идем шлюпочным походом “Путь к океану”, а Неман — тихий и спокойный является самой крупной рекой Калининградской области. Дейма — уважаемая дама. У нашей акулы-самки уже есть своя “свита”, вокруг неё постоянно кружат мелкие рыбки. А Неман, поселившийся в самом большом аквариуме, миролюбиво относится к своим соседям и быстрее других привык к нашим аквалангистам, которые погружаются в аквариум, чтобы покормить обитателей», — рассказала основатель и президент музея Светлана Сивкова.