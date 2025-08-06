20-летний форвард «Крыльев» Вадим Раков — лучший в РПЛ по голевым действиям

Стало известно, насколько эффективно молодой нападающий «зелено-бело-синих» действовал на поле в первых турах Премьер-лиги.
20-летний Вадим Раков забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Отличился в играх с «Акроном», «Пари НН» и «Ростовом». Причем в матче против южан оформил дубль и удачно подал на Сергея Божина.
Всего — пять голевых действий и первая строчка по этому показателю в лиге, сообщает «РУСТАТ». У ближайших преследователей — Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и Мирлинда Даку из «Рубина» — по четыре.
Недавно защитник Никита Чернов подтвердил переход в «Крылья».
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