Военные Беларуси проведут боевые стрельбы в России

Министерство обороны сообщило, что белорусские военные проведут боевые стрельбы в России.
Так, белорусские военные будут задействованы в оперативно-тактическом учении родов войск ВВС и ПВО, которое будет проходить с 6 по 30 августа.
Учение будет проходить в два этапа. Сначала соединениями и воинскими частями авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будет отрабатываться противовоздушное прикрытие войск и охраняемых объектов при отражении воздушного нападения условного противника и совершение маневра зенитных ракетных подразделений. А на втором этапе боевые расчеты зенитных ракетных войск и авиация передислоцируются на полигон «Ашулук» в России, где состоится активная фаза учения с боевой стрельбой.
В Минобороны отметили, что во время учений будут апробироваться новые приемы и способы применения подразделений, а также боевое применение новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том силе против ударных БПЛА и т.д.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси.
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