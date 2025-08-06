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Военные Беларуси проведут боевые стрельбы в России

Белорусские военные поучаствуют в боевых стрельбах в России.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны сообщило, что белорусские военные проведут боевые стрельбы в России.

Так, белорусские военные будут задействованы в оперативно-тактическом учении родов войск ВВС и ПВО, которое будет проходить с 6 по 30 августа.

Учение будет проходить в два этапа. Сначала соединениями и воинскими частями авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будет отрабатываться противовоздушное прикрытие войск и охраняемых объектов при отражении воздушного нападения условного противника и совершение маневра зенитных ракетных подразделений. А на втором этапе боевые расчеты зенитных ракетных войск и авиация передислоцируются на полигон «Ашулук» в России, где состоится активная фаза учения с боевой стрельбой.

В Минобороны отметили, что во время учений будут апробироваться новые приемы и способы применения подразделений, а также боевое применение новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том силе против ударных БПЛА и т.д.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси.

Также нелегальные производства дронов раскрыли милиция и пограничники в Гродно: «Беспилотники в стадии сборки, трекеры и фотоловушки».

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