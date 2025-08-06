74% красноярцев начинают обучать детей интернет-безопасности с покупки первого смартфона

Что касается возраста, с которого родители готовы разрешить своим детям активно использовать цифровые платформы, то в среднем это 10 лет. Интересно, что с увеличением возраста родителей растет и этот показатель: для родителей в возрасте 25−34 лет он составляет 9 лет, тогда как для группы 55−64 лет — 12 лет.