74% красноярцев начинают обучать детей интернет-безопасности с покупки первого смартфона

Совместное исследование онлайн-платформ Авито и МТС выявило, что 74% жителей Красноярска начинают обучать своих детей основам безопасности в интернете сразу после приобретения первого смартфона.
В то же время 22% опрошенных родителей занимаются профилактикой еще до покупки гаджета, а лишь 4% приступают к обучению после негативного опыта, связанного с интернетом.
По данным исследования, в среднем дети проводят около трех часов в день на различных онлайн-платформах. Наибольшее время они уделяют видеохостингам (42%), игровым площадкам и онлайн-играм (31%), социальным сетям и мессенджерам (29%), а также онлайн-кинотеатрам и сервисам коротких видео (по 20%).
Что касается возраста, с которого родители готовы разрешить своим детям активно использовать цифровые платформы, то в среднем это 10 лет. Интересно, что с увеличением возраста родителей растет и этот показатель: для родителей в возрасте 25−34 лет он составляет 9 лет, тогда как для группы 55−64 лет — 12 лет.
В числе основных правил безопасности в интернете, которые родители передают своим детям, чаще всего встречаются рекомендации не сообщать личные данные (85%), избегать переходов по подозрительным ссылкам (83%), не передавать доступ к аккаунту (54%), не переводить предоплату при онлайн-сделках (49%) и не соглашаться переходить в другой мессенджер (42%). Также 27% родителей учат детей создавать надежные пароли и включать двухфакторную аутентификацию.
Ответственный подход к контролю времени, проводимого детьми в сети, демонстрируют 24% опрошенных, ограничивающих время использования устройств. 19% регулируют как время, так и контент, 21% — только контент, а 24% доверяют детям самостоятельно управлять своим временем. Остальные 12% не устанавливают никаких ограничений на использование интернета.