На Дону создана рабочая группа для развития водного транспорта

Глава министерства транспорта Ростовской области Алёна Беликова провела заседание рабочей группы по анализу проблем, сдерживающих развитие организаций донского водно-транспортного комплекса. Об этом министр сообщила в своём Telegram-канале.
В ходе заседания создана рабочая группа для отработки проблем морского и речного судоходства и генерации идеи по эффективному использованию ресурсов. По словам Беликовой, эксперты обсудили статус морских портов на реке Дон и глубину Азово-Донского морского канала, а также предложили эффективные меры, направленные на улучшение условий для всех участников речного и морского судоходства.
Группа будет работать на постоянной основе, в неё войдут специалисты с многолетним опытом.
Ранее сообщалось, что на Дону ветер сорвал рейсы «Валдаев».