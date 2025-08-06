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На Дону создана рабочая группа для развития водного транспорта

Об этом сообщила министр транспорта региона Алёна Беликова.

Источник: Аргументы и факты

Глава министерства транспорта Ростовской области Алёна Беликова провела заседание рабочей группы по анализу проблем, сдерживающих развитие организаций донского водно-транспортного комплекса. Об этом министр сообщила в своём Telegram-канале.

В ходе заседания создана рабочая группа для отработки проблем морского и речного судоходства и генерации идеи по эффективному использованию ресурсов. По словам Беликовой, эксперты обсудили статус морских портов на реке Дон и глубину Азово-Донского морского канала, а также предложили эффективные меры, направленные на улучшение условий для всех участников речного и морского судоходства.

Группа будет работать на постоянной основе, в неё войдут специалисты с многолетним опытом.

Ранее сообщалось, что на Дону ветер сорвал рейсы «Валдаев».