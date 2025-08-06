На Дону создана рабочая группа для развития водного транспорта

В ходе заседания создана рабочая группа для отработки проблем морского и речного судоходства и генерации идеи по эффективному использованию ресурсов. По словам Беликовой, эксперты обсудили статус морских портов на реке Дон и глубину Азово-Донского морского канала, а также предложили эффективные меры, направленные на улучшение условий для всех участников речного и морского судоходства.