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Ремонтные работы начались на площади Славы в Хабаровске

На площади Славы уже стартовали ремонтные работы.

Нижняя площадка за памятником погибшим во время локальных конфликтов была разрушена. Сейчас готовится основание под новое бетонное покрытие.

Также на площади начали обновлять брусчатку и готовить к покраске бетонный барельеф с датами ВОВ. Рабочие очищают его поверхность от старой краски и штукатурят неровности. После очистки нанесут на барельеф новый слой краски. Завершить работы планируют к 20 августа, к 3 сентября будет полностью благоустроена прилегающая территория.

Напомним, на одном из аппаратных заседаний губернатор края Дмитрий Демешин обратил внимание на неудовлетворительное состояние мемориального комплекса площади Славы и поручил привести его в порядок к 3 сентября.