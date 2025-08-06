Ремонтные работы начались на площади Славы в Хабаровске

Нижняя площадка за памятником погибшим во время локальных конфликтов была разрушена. Сейчас готовится основание под новое бетонное покрытие.
Также на площади начали обновлять брусчатку и готовить к покраске бетонный барельеф с датами ВОВ. Рабочие очищают его поверхность от старой краски и штукатурят неровности. После очистки нанесут на барельеф новый слой краски. Завершить работы планируют к 20 августа, к 3 сентября будет полностью благоустроена прилегающая территория.
Напомним, на одном из аппаратных заседаний губернатор края Дмитрий Демешин обратил внимание на неудовлетворительное состояние мемориального комплекса площади Славы и поручил привести его в порядок к 3 сентября.