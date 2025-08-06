Ремонтные работы начались на площади Славы в Хабаровске

Также на площади начали обновлять брусчатку и готовить к покраске бетонный барельеф с датами ВОВ. Рабочие очищают его поверхность от старой краски и штукатурят неровности. После очистки нанесут на барельеф новый слой краски. Завершить работы планируют к 20 августа, к 3 сентября будет полностью благоустроена прилегающая территория.