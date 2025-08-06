Облава на нелегальных торговцев прошла на Спортивном рынке во Владивостоке

Во время облавы особое внимание уделялось мигрантам, в то время как продавцы со славянской внешностью не подвергались проверкам. Многие торговцы успевали накрыть товары тканью или закрыть прилавки, чтобы избежать претензий. В итоге на рынке остались работать только несколько точек с фруктами и рыбой, при этом на части рынка отключили свет, что угрожало сохранности продукции.