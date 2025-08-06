Облава на нелегальных торговцев прошла на Спортивном рынке во Владивостоке

На Спортивном рынке во Владивостоке в среду, 6 августа, прошла масштабная проверка нелегальных торговцев. В мероприятии участвовали представители администрации, прокуратуры и спецотряд «Тигр», сообщили «Новостей Владивостока на VL.ru».
Силовики обходили ряды торговых точек возле закрытого ТЦ «Кристалл», требовали у продавцов документы и закрывали павильоны. Некоторым удавалось заранее свернуть торговлю и уйти, другие пытались выдать себя за покупателей, но им напомнили, что вся их деятельность записана на видео и непризнание повлечет серьёзные последствия.
Все продавцы были выстроены в линию и людей предупредили, что те, кто признается в нарушениях, получат штраф в размере тысячи рублей и смогут закрыть точки добровольно, в противном случае нарушителей ждет задержание и транспортировка до отдела полиции в автозаке.
Во время облавы особое внимание уделялось мигрантам, в то время как продавцы со славянской внешностью не подвергались проверкам. Многие торговцы успевали накрыть товары тканью или закрыть прилавки, чтобы избежать претензий. В итоге на рынке остались работать только несколько точек с фруктами и рыбой, при этом на части рынка отключили свет, что угрожало сохранности продукции.
В данный момент Спортивный рынок находится на стадии ликвидации — власти планируют застройку территории многоэтажными домами. Для освобождения земель арендные договоры уже расторгнуты на некоторых участках.
К 14:30 проверка завершилась. Группу задержанных у ТЦ «Кристалл» собрали и направили, вероятно, в автобус. Торговля на некоторых частях рынка продолжалась.