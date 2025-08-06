Популярный поезд из Крыма больше не будет доезжать до Омска

Причиной изменений стали ремонтные работы на железной дороге и переход на осенне-зимнее расписание. Однако такое решение вызвало недовольство среди омичей. В комментариях к официальному сообщению перевозчика многие выразили возмущение тем, что прямой поезд теперь не будет заходить в Омск. Некоторые предложили оставить маршрут хотя бы раз в 10 дней, чтобы сохранить удобное сообщение с Крымом. На момент публикации официального ответа от перевозчика на эти предложения не поступало.