Популярный поезд из Крыма больше не будет доезжать до Омска

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» объявил об изменении маршрута популярного поезда № 75/76, который связывает Омск и Симферополь. С конца сентября до декабря этого года состав будет курсировать только по укороченному маршруту — от Тюмени до Симферополя. Последний рейс до Омска отправится 28 сентября. После этой даты жители города смогут добираться в Крым только с пересадками.
Причиной изменений стали ремонтные работы на железной дороге и переход на осенне-зимнее расписание. Однако такое решение вызвало недовольство среди омичей. В комментариях к официальному сообщению перевозчика многие выразили возмущение тем, что прямой поезд теперь не будет заходить в Омск. Некоторые предложили оставить маршрут хотя бы раз в 10 дней, чтобы сохранить удобное сообщение с Крымом. На момент публикации официального ответа от перевозчика на эти предложения не поступало.
Напомним, что поезд Омск — Симферополь традиционно пользуется высоким спросом у местных жителей. Даже в условиях временных сложностей с движением на железной дороге в конце июля почти все билеты были раскуплены, что подчеркивает важность этого маршрута для региона. Ранее мы писали, что Омича с травмой головы спасли на горе Белуха.