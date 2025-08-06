«Радио Судного дня» УВБ-76: загадочная «жужжалка», за сигналами которой следит весь Интернет

Но официальной информации о точном назначении и местоположении УВБ-76 нет — по понятным причинам. И по не менее понятным причинам такая секретность порождает массу конспирологических теорий. Некоторые верят, что с помощью станции общаются подводные лодки. Кто-то считает, что канал связи особенно активен в предшествующие геополитическим потрясениям моменты. Есть и версия, что вся шумиха со станцией — психологическая уловка по отвлечению иностранных спецслужб. Встречаются версии, что с сигналом работают ученые.