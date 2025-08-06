«Радио Судного дня» УВБ-76: загадочная «жужжалка», за сигналами которой следит весь Интернет

В материале подробно рассказываем, что такое УВБ-76, какую информацию она передает, где находится, а также о последних сообщениях и способах прослушивания онлайн.
Главное о радиостанции УВБ-76
Собрали основною информацию о загадочной радиостанции.
1. Радиостанция УВБ-76 появилась в СССР в 70-х годах. Считается, что изначально она служила для передачи сообщений в системе управления войсками.
2. Основной сигнал УВБ-76 — повторяющийся «жужжащий» звук, за которым следуют кодовые голосовые сообщения. Поэтому станцию и прозвали «Жужжалка». Из-за конспирологических теорий о связи УВБ-76 с системой ядерного сдерживания ее также иногда называют «радио Судного дня».
3. Предполагается, что УВБ-76 находится в Ленинградской области и предназначена для передачи секретных сигналов. Но точное ее назначение остается тайной.
4. Последние сообщения станции включают зашифрованные слова и последовательности цифр, которые остаются нерасшифрованными и вызывают интерес радиолюбителей.
5. Слушать УВБ-76 можно онлайн через специализированные сайты и приложения, а также с помощью коротковолнового приемника на частоте 4625 кГц. Трансляции доступны и в социальных сетях.
История радио УВБ-76
Радиостанция появилась в Советском Союзе, вероятно, в 70-х годах — точная дата остается неизвестной. Считается, что первоначально УВБ-76 использовали для передачи сообщений в рамках системы управления войсками.
Со временем УВБ-76 стала широко известна — благодаря уникальному жужжащему звуку и загадочному характеру передач. Постепенно к ней прислушивалось все больше конспирологов и радиолюбителей. Они же и придумали станции неофициальное название — «Жужжалка» (на английском — The Buzzer).
В течение десятилетий станция функционировала практически непрерывно, периодически прерываясь на кодовые сообщения.
Что передает УВБ-76 и почему радиостанцию называют «Жужжалкой»
Основной сигнал УВБ-76 — повторяющийся «жужжащий» звук, напоминающий фон статического шума. Прозвище «Жужжалка» связано именно с этим непрерывным гулом, который стал узнаваемым символом станции.
Периодически на фоне жужжания слышны голосовые сообщения, представляющие собой последовательности цифр и русских имен. Зачитывает их молодой мужской голос.
Звучат передачи примерно так: «Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 38, 739. Павел, Леонид, Елена, Дмитрий, Ольга, Зинаида, Василий, Ольга, Николай». Расшифровывают послание по первым буквам, и в данном случае получается «НЖТИ 38739 ПЛЕДОЗВОН». Что это значит — никому доподлинно не известно. Но, к слову, это реальный сигнал, переданный станцией 24 июля 2025 года.
Где находится УВБ-76 и для чего может быть предназначена
Считается, что сегодня УВБ-76 располагается в районе Ленинградской области. До этого СМИ писали, что следы станции находили в Московской области. Предполагается, что радиостанция используется для передачи секретных сигналов, связанных с управлением вооруженными силами или системами предупреждения.
Но официальной информации о точном назначении и местоположении УВБ-76 нет — по понятным причинам. И по не менее понятным причинам такая секретность порождает массу конспирологических теорий. Некоторые верят, что с помощью станции общаются подводные лодки. Кто-то считает, что канал связи особенно активен в предшествующие геополитическим потрясениям моменты. Есть и версия, что вся шумиха со станцией — психологическая уловка по отвлечению иностранных спецслужб. Встречаются версии, что с сигналом работают ученые.
Впрочем, 19 декабря 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов приоткрыл завесу тайны. «Поверьте мне, ни к какой системе “Периметр”, равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет», — заверил парламентарий. Картаполов добавил, что у станции есть важная функция, но нагнетать вокруг ее сигналов панику и искать тайные смыслы не стоит.
Но истинное значение УВБ-76 глава комитета по обороне все же не раскрыл.
Последние сообщения УВБ-76
Последние сообщения УВБ-76, зарегистрированные радиолюбителями, содержат серии кодовых чисел и слов, не поддающихся простой расшифровке.
Например, 30 июля 2025 года станция передала кодовое слово «ПАКТОБИТ», а 29 июля — следующие шифры: «ПЛЮСОХЛЫЩ, ПЛИСОМЫС и ГРАДИЕНТ». До этого УВБ-76 сохраняла молчание, и в эфир она выходила лишь 24 июля — на следующий после третьего раунда переговоров РФ и Украины день.
Среди последних запомнившихся общественности загадочных сигналов можно выделить следующие: «КРАСНОХРЯК» от 24 июля, «НАБОБЛИН» от 2 июля, «ИБОБАЗА» от 2 июня. А 25 июня УВБ-76 выдала сразу несколько мемов, среди которых «ВЬЕДЛИВЫЙ КОРЖОПЛОТ», «СТИЛЯГА» и «ГАЛИМАТЬЯ».
Где и как слушать УВБ-76 онлайн
Прослушать УВБ-76 можно через специализированные сайты и приложения, транслирующие коротковолновые радиосигналы в реальном времени. Многие радиолюбители ведут онлайн-потоки, доступные для свободного прослушивания. Например, можно отметить этот англоязычный сайт.
Чтобы послушать УВБ-76 самостоятельно, понадобятся коротковолновый радиоприемник с SSB и многометровая антенна. Вещает станция на частоте 4625 килогерц (короткие волны, диапазон 65 м). Она закрыта для гражданского использования.
Учитывая, что 99% времени станция молчит, проще всего следить за ее сигналами в социальных сетях. Радиолюбители создали множество тематических сообществ, транслирующих сообщения УВБ-76.
Вопросы и ответы
Собрали самые частые вопросы по УВБ-76 и дали на них ответы.
Что такое УВБ-76?
УВБ-76 — это советская и российская коротковолновая военная радиостанция с непрерывным «жужжащим» сигналом. Периодически в ее эфире звучат зашифрованные кодовые сообщения.
Почему станцию называют «радио Судного дня»?
Из-за загадочного характера сигнала, а также множества слухов о ее назначении, некоторые верят, что станция связана со службами ядерного сдерживания.
Можно ли слушать УВБ-76 онлайн?
Да, есть множество сайтов и приложений с онлайн-трансляцией сигнала. Прямые эфиры и передачи сообщений можно найти в группах в социальных сетях.
Какова цель радиостанции?
Предполагается, что УВБ-76 служит для передачи секретных военных команд и проверки связи. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к системе ядерного щита УВБ-76 отношения не имеет, но у нее есть своя, не менее важная функция.