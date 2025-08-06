Производственный календарь на сентябрь 2025 года: когда отдыхаем и сколько работаем в первый месяц осени

Что касается финансовой выгоды, то стоит учитывать ряд нюансов. Зарплата за фактически отработанные дни рассчитывается просто: ежемесячный оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число реально отработанных. В сентябре 2025 года по производственному календарю 22 рабочих дня, тогда как в августе их было 21. Поэтому один рабочий день в августе обходится дороже, чем в сентябре.