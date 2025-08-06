Производственный календарь на сентябрь 2025 года: когда отдыхаем и сколько работаем в первый месяц осени

В материале рассказываем, есть ли в сентябре официальные праздничные выходные, сколько рабочих дней ожидается, стоит ли брать отпуск и какова норма рабочего времени для разных графиков.
Праздники в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года нет официальных государственных праздников, которые предоставляли бы дополнительные выходные. Все дни месяца распределены по стандартному графику. Это значит, что отдыхать будем только по субботам и воскресеньям, если иное не предусмотрено внутренними приказами в организации.
Если очень хочется, можно отметить 1 сентября — День знаний. Он, как и день рождения, по-своему грустный праздник. Любители мемов и инетрнет-культуры обязательно вспомнят третье сентября, «день прощания». Кроме того, можно вспомнить и эти памятные даты:
- 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом;
- 11 сентября — День трезвости;
- 13 сентября — День программиста (256-й день года);
- 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников;
- последняя суббота сентября — День машиностроителя;
- последнее воскресенье сентября — День работника атомной промышленности.
Все эти даты отмечаются в рамках ведомств, профессий или образовательных учреждений, но не влекут переноса или отмены рабочих дней.
Производственный календарь на 2025 год: выходные и рабочие дни
При пятидневной рабочей неделе в сентябре 2025 года запланировано 22 рабочих дня и восемь выходных дней. Праздничных переносов в этом месяце нет, а все выходные приходятся на субботы и воскресенья.
Стоит ли брать отпуск в сентябре 2025 года
Так как в сентябре нет длинных праздничных периодов или официальных выходных, месяц удобно использовать для основного отпуска — особенно тем, кто хочет избежать ажиотажа и высоких цен, характерных для летнего сезона. Также сентябрь подходит для короткого отдыха. Например, на неделю с захватом двух выходных.
Что касается финансовой выгоды, то стоит учитывать ряд нюансов. Зарплата за фактически отработанные дни рассчитывается просто: ежемесячный оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число реально отработанных. В сентябре 2025 года по производственному календарю 22 рабочих дня, тогда как в августе их было 21. Поэтому один рабочий день в августе обходится дороже, чем в сентябре.
Среднедневной заработок (СДЗ), по которому начисляют отпускные, определяется на основании календарных, а не только рабочих дней. Это объясняет, почему СДЗ часто ниже стоимости полноценного рабочего дня.
Если отпуск запланирован исключительно на будние дни, его оплата будет производиться за календарные дни. При этом из заработной платы сотрудника «выпадают» несколько рабочих дней — а они обычно стоят дороже. Чтобы сделать отпуск финансово более выгодным, его стоит планировать с захватом выходных: они включаются в отпускные, но не уменьшают количество оплачиваемых рабочих дней в месяце.
Норма часов в сентябре 2025 года
Ниже представлена норма рабочего времени в сентябре 2025 года, рассчитанная согласно трудовому законодательству.
|40-часовая неделя
|176 часов
|36-часовая неделя
|158,4 часа
|24-часовая неделя
|105,6 часа