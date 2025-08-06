АК‑12: новая ступень в эволюции автомата Калашникова

В статье расскажем, что представляет собой АК‑12, каков путь его создания, конструктивные особенности и технические характеристики. Также рассмотрим модификации, виды используемых патронов и отличия этой модели от других образцов.
Что из себя представляет АК‑12
АК‑12 — российский газоотводный автомат, созданный на базе системы Калашникова. Спроектирован для стрельбы патронами 5,45×39 мм, обладает эргономичным дизайном, планками Пикатинни и возможностью модификаций под разные задачи.
История создания
Разработка проекта началась в 2011—2012 года в рамках программы «Ратник». Первые прототипы АК-12 подверглись доработкам, и к 2016 году утвердили финальную версию, основанную на прототипе AK400.
АК-12 приняли на вооружение российской армии в 2018 году, тогда же началось и его массовое производство.
Устройство автомата Калашникова
Автомат функционирует по схеме с газоотводным приводом и длинным ходом газового поршня. Отличительной особенностью АК-12 стала свободно вывешенное от приклада цевье, повысившее точность при стрельбе. В конструкцию автомата также входят складной телескопический приклад, боковые и нижние рейки Пикатинни. Доступна установка полупрозрачных магазинов.
Тактико‑технические характеристики АК‑12
Ниже представлены основные параметры автомата.
|Калибр
|5,45×39 мм
|Вес
|3,7 кг
|Длина (с прикладом)
|880—940 мм
|Длина ствола
|415 мм
|Скорострельность
|до 700 выстр./мин
|Эффективная дальность стрельбы
|Около 800 м
|Емкость магазина
|30 патронов
Модификации АК‑12
Среди ключевых вариантов:
- АК‑12 (базовая версия 5,45×39 мм);
- АК‑12К и АК‑12СК — с укороченным стволом;
- АК‑19 — под патрон НАТО 5,56×45 мм;
- АК‑308 — под 7,62×51 мм патрон НАТО;
- АК‑15 — аналог АК‑12 под 7,62×39 мм;
- специальные версии AK‑12SP/AK‑12SPК для спецподразделений.
Виды патронов для АК‑12
Ниже представлены поддерживаемые типы боеприпасов для АК-12:
- 5,45×39 мм (стандартный российский патрон)
- 7,62×39 мм (вариант АК‑15/АК‑308)
- 5,56×45 мм NATO (модель АК‑19)
- 7,62×51 мм NATO (вариант АК‑308)
Отличие АК‑12 от других автоматов Калашникова
Сравнили автомат с другими отечественными разработками и разработками зарубежными.
АК-12 и АК‑74М
АК-74М — более старый образец. АК‑12 превосходит его по эргономике и точности.
АК-12 и AK‑107 / AK‑109
Оба автомата используют систему сбалансированного автомата для снижения отдачи, за счет чего оказались сложнее и дороже в производстве. АК‑12 взял за основу проверенные решения, за счет чего оказался проще и надежнее.
АК-12 и АК‑400
АК‑12 унаследовал от прототипа AK‑400 части конструкции, сохранил совместимость с обвесами, получил улучшенную точность и новые режимы огня.
Разборка и сборка АК‑12
Ниже — примерный порядок операций по неполной сборке и разборке автомата для чистки и проверки оружия.
Разборка:
1. Нажать на защелку и отсоединить магазин.
2. Установить переводчик огня в любое из трех положений.
3. Отвести затворную раму назад до упора и зафиксировать.
4. Проверить, нет ли патрона в патроннике.
5. Вернуть затворную раму в исходное положение.
6. Сжать фиксирующие выступы пенала с обеих сторон.
7. Аккуратно вынуть пенал из пистолетной рукоятки.
8. Нажать на фиксатор затыльника приклада.
9. Сместить затыльник вниз до полного освобождения.
10. Достать пенал из внутренней полости приклада.
11. Выколоткой нажать на фиксатор дульного тормоза.
12. Повернуть дульный тормоз на 180 градусов и снять.
13. Приподнять вверх рычаг фиксатора крышки ствольной коробки.
14. Передвинуть фиксатор вправо до упора.
15. Снять крышку ствольной коробки.
16. Извлечь возвратную пружину с направляющим стержнем.
17. Вынуть затворную раму из ствольной коробки.
18. Извлечь затвор из рамы.
19. С помощью выколотки нажать на фиксатор заглушки газовой камеры.
20. Повернуть заглушку по часовой стрелке и отделить ее.
Сборка — обратный порядок: установка деталей, проверка функционирования. Норматив для сдачи на «отлично» — 40 секунд на сборку и разборку.
Преимущества и недостатки автомата
Как и у любой другой модели, а АК-12 есть преимущества и недостатки. Говоря о первых, стоит отметить:
- современную эргономику и регулируемую компоновку;
- универсальную платформу под разные калибры;
- высокую точность с открытого огня и малой отдачей;
- надежность традиционной конструкции.
В числе минусов:
- первые версии страдали нестабильностью при стрельбе;
- несъемная газовая трубка;
- выкрашивающееся хромирование, из-за чего автомат может быстрее ржаветь;
- высокая цена.
Интересные факты об АК‑12
Несколько неочевидных деталей об автомате.
1. Магазины первых прототипов АК-12 были полупрозрачными и с индикацией оставшихся патронов. Купить подобные можно и сегодня.
2. Автомат разработали за полгода.
3. В конструкции спускового механизма появился двусторонний переводчик огня, а режимов стрельбы осталось двое — одиночный и автоматический.