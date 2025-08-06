БМП-3: история создания и особенности советской боевой машины пехоты

БМП‑3 — это советская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная как для перевозки личного состава, так и для огневой поддержки с высоким уровнем огневой мощности и защищенности. В ней сочетаются функции транспорта, бойковой платформы и легкого танка при сохранении маневренности.