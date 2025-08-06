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БМП-3: история создания и особенности советской боевой машины пехоты

Продолжатель семейства советской бронетехники, БМП‑3 отличалась мощным вооружением, улучшенной защитой и высокой мобильностью.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
БМП‑3
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В материале рассмотрим, что из себя представляет БМП‑3 (боевая машина пехоты), как она появилась, какие особенности конструкции, а также ее технические параметры и модификации.

Что из себя представляет БМП‑3

БМП‑3 — это советская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная как для перевозки личного состава, так и для огневой поддержки с высоким уровнем огневой мощности и защищенности. В ней сочетаются функции транспорта, бойковой платформы и легкого танка при сохранении маневренности.

История создания

Разработка БМП‑3 началась в СССР в середине 70‑х на базе прототипов «Объект 685» и «Объект 688». На вооружение Советской армии бронемашину приняли 18 августа 1987 года, а серийное производство началось в 1989 году на Курганском машиностроительном заводе.

Впервые БМП-3 публично представили на параде в Москве в 1990 году. Тогда же техника получила соответсвующий году демонстрации код НАТО — IFV M1990.

Конструкция боевой машины пехоты

Конструкция БМП‑3 включает моторно‑трансмиссионное отделение в кормовом секторе, боевое отделение с двухместной башней по центру и десантный отсек. Корпус сварной, выполнен из алюминиевого сплава ABT‑102 с усилением в передней части сталью BT‑70Sh. Двери в корме, бойницы по бортам и верхним люкам.

На машину устанавливают система защиты от оружия массового поражения, автоматическая система тушения возгораний и система дымовых гранатометов. Амфибийный режим обеспечивается двумя водометными движителями.

Технические характеристики БМП‑3

Ниже представлены основные параметры БМП.

Масса18 700 кг
Экипаж и десант
3 человека + 7 пехотинцев
Длина7,14 м
Ширина3,2 м
Мощность двигателя
500 л. с.
Скорость по шоссе
до 70 км/ч
Скорость на воде
10 км/ч
Запас хода
до 600 км
Вооружение
100-мм пушка, 30-мм пушка, три 7,62-мм пулемета

Состав экипажа БМП‑3

Экипаж включает три человека:

  • механик‑водитель — сидит спереди по центру;
  • командир — располагается справа в башне;
  • наводчик‑оператор — слева, управляет вооружением.

Десант размещается за ними — семь человек.

Вооружение БМП‑3

Основное вооружение БМП-3 включает:

  • 100‑мм гладкоствольная пушка 2А70 — может вести огонь снарядами или запускать противотанковые управляемые ракеты;
  • 30‑мм автоматическая пушка 2А72 — боекомплект до 500 выстрелов;
  • три 7,62‑мм пулемета ПКТ (один в башне, два в передней броне);
  • шесть дымовых гранатометов для защиты при маневрах или отступлении.

Модификации БМП‑3

Среди основных модификаций БМП третьей модели можно отметить следующие.

1. БМП‑3M — модернизированный двигатель (660 л. с.), улучшенная система управления огнем, адаптивная броня и защита Arena‑E.

2. БМП-3Ф — морской вариант для морской пехоты с усиленной мореходностью.

3. БРМ‑3 «Рысь» — разведывательный вариант с радарами и термодатчиками.

Сравнение БМП‑3 с другими боевыми машинами

Машина часто сравнивают с западными аналогами по уровням защиты, огневой мощи и мобильности.

БМП-3 и M2 Bradley

Bradley имеет 25‑мм пушку и противотанковым ракетным комплексом TOW, но уступает БМП-3 в огневой мощи и плавучести.

БМП-3 и Warrior

Бронетранспортер Warrior создан для обеспечения лучшей защиты и проходимости, однако у него менее мощное вооружение и отсутствует пушка 30-мм патрона.

БМП-3 и БМП‑2

БМП‑3 превосходит БМП‑2 по вооружению, бронированию и системе управления огнем, но уступает в массовости и логистике.

Применение боевой машины в боевых действиях

БМП‑3 использовалась в следующих конфликтах.

1. Первая чеченская война.

2. Операции в Косово.

3. Военный конфликт в Йемене (ОАЭ).

4. Военные действия на Украине (с 2022 года) — активно применяется обеими сторонами.

Интересные факты о БМП‑3

Собрали несколько примечательных деталей о бронемашине.

1. Пушка БМП-3 способна стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами с лазерным наведением. Огонь может вести как с хода, так и на плаву.

2. Панцирь корпуса БМП изготовлен из алюминия и стали.

3. Партию БМП-3 приняли на вооружение в Эмиратах (около 400 штук) — страна стала вторым по величине оператором этой технике в мире. Меньшие партии используют и в других странах. Например, в Армении и Азербайджане.