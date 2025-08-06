БМП-3: история создания и особенности советской боевой машины пехоты

В материале рассмотрим, что из себя представляет БМП‑3 (боевая машина пехоты), как она появилась, какие особенности конструкции, а также ее технические параметры и модификации.
Что из себя представляет БМП‑3
БМП‑3 — это советская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная как для перевозки личного состава, так и для огневой поддержки с высоким уровнем огневой мощности и защищенности. В ней сочетаются функции транспорта, бойковой платформы и легкого танка при сохранении маневренности.
История создания
Разработка БМП‑3 началась в СССР в середине 70‑х на базе прототипов «Объект 685» и «Объект 688». На вооружение Советской армии бронемашину приняли 18 августа 1987 года, а серийное производство началось в 1989 году на Курганском машиностроительном заводе.
Впервые БМП-3 публично представили на параде в Москве в 1990 году. Тогда же техника получила соответсвующий году демонстрации код НАТО — IFV M1990.
Конструкция боевой машины пехоты
Конструкция БМП‑3 включает моторно‑трансмиссионное отделение в кормовом секторе, боевое отделение с двухместной башней по центру и десантный отсек. Корпус сварной, выполнен из алюминиевого сплава ABT‑102 с усилением в передней части сталью BT‑70Sh. Двери в корме, бойницы по бортам и верхним люкам.
На машину устанавливают система защиты от оружия массового поражения, автоматическая система тушения возгораний и система дымовых гранатометов. Амфибийный режим обеспечивается двумя водометными движителями.
Технические характеристики БМП‑3
Ниже представлены основные параметры БМП.
|Масса
|18 700 кг
|Экипаж и десант
|3 человека + 7 пехотинцев
|Длина
|7,14 м
|Ширина
|3,2 м
|Мощность двигателя
|500 л. с.
|Скорость по шоссе
|до 70 км/ч
|Скорость на воде
|10 км/ч
|Запас хода
|до 600 км
|Вооружение
|100-мм пушка, 30-мм пушка, три 7,62-мм пулемета
Состав экипажа БМП‑3
Экипаж включает три человека:
- механик‑водитель — сидит спереди по центру;
- командир — располагается справа в башне;
- наводчик‑оператор — слева, управляет вооружением.
Десант размещается за ними — семь человек.
Вооружение БМП‑3
Основное вооружение БМП-3 включает:
- 100‑мм гладкоствольная пушка 2А70 — может вести огонь снарядами или запускать противотанковые управляемые ракеты;
- 30‑мм автоматическая пушка 2А72 — боекомплект до 500 выстрелов;
- три 7,62‑мм пулемета ПКТ (один в башне, два в передней броне);
- шесть дымовых гранатометов для защиты при маневрах или отступлении.
Модификации БМП‑3
Среди основных модификаций БМП третьей модели можно отметить следующие.
1. БМП‑3M — модернизированный двигатель (660 л. с.), улучшенная система управления огнем, адаптивная броня и защита Arena‑E.
2. БМП-3Ф — морской вариант для морской пехоты с усиленной мореходностью.
3. БРМ‑3 «Рысь» — разведывательный вариант с радарами и термодатчиками.
Сравнение БМП‑3 с другими боевыми машинами
Машина часто сравнивают с западными аналогами по уровням защиты, огневой мощи и мобильности.
БМП-3 и M2 Bradley
Bradley имеет 25‑мм пушку и противотанковым ракетным комплексом TOW, но уступает БМП-3 в огневой мощи и плавучести.
БМП-3 и Warrior
Бронетранспортер Warrior создан для обеспечения лучшей защиты и проходимости, однако у него менее мощное вооружение и отсутствует пушка 30-мм патрона.
БМП-3 и БМП‑2
БМП‑3 превосходит БМП‑2 по вооружению, бронированию и системе управления огнем, но уступает в массовости и логистике.
Применение боевой машины в боевых действиях
БМП‑3 использовалась в следующих конфликтах.
1. Первая чеченская война.
2. Операции в Косово.
3. Военный конфликт в Йемене (ОАЭ).
4. Военные действия на Украине (с 2022 года) — активно применяется обеими сторонами.
Интересные факты о БМП‑3
Собрали несколько примечательных деталей о бронемашине.
1. Пушка БМП-3 способна стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами с лазерным наведением. Огонь может вести как с хода, так и на плаву.
2. Панцирь корпуса БМП изготовлен из алюминия и стали.
3. Партию БМП-3 приняли на вооружение в Эмиратах (около 400 штук) — страна стала вторым по величине оператором этой технике в мире. Меньшие партии используют и в других странах. Например, в Армении и Азербайджане.