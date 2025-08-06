Пассажирский самолет Ту-134: история создания и особенности конструкции

1. Катастрофа в Куйбышеве (ныне Самара), 1986 год. Во время посадки самолет столкнулся с землей из-за ошибки экипажа. Погибло 70 человек. Причиной стали вопиющие нарушения при заходе на посадку — командир корабля Александр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолет вслепую.