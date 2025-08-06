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Пассажирский самолет Ту-134: история создания и особенности конструкции

Один из первых советских реактивных лайнеров, Ту-134 сыграл важную роль в развитии гражданской авиации.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Пассажирский самолет Ту-134
Источник: Igor Dvurekov/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

В материале разбираем технические параметры пассажирского самолета, компоновку салона и другие особенности Ту-134. В завершение — интересные факты о лайнере и известные ЧП с его участием.

Что из себя представляет самолет Ту-134

Ту-134 — советский среднемагистральный пассажирский реактивный самолет. Разработан в 1960-х годах как более быстрый и вместительный преемник Ил-18 и Ту-124. Лайнер рассчитан на перевозку примерно 70—80 пассажиров и предназначен для полетов на маршрутах средней протяженности.

Самолет получил широкое распространение не только в СССР, но и в странах Варшавского договора и некоторых зарубежных государствах. Его отличают сравнительно компактные размеры, высокая надежность и простота эксплуатации.

История создания

Разработка Ту-134 началась в начале 1960-х годов в ОКБ Туполева. Перед инженерами поставили задачу — создать современный реактивный лайнер для замены устаревших самолетов на средних маршрутах. Первый полет Ту-134 состоялся 29 июля 1963 года.

Серийное производство стартовало в 1966 году. За годы выпуска удалось изготовить более 800 машин. Самолет неоднократно модернизировался, учитывая опыт эксплуатации и требования времени. Ту-134 стал одним из символов советской гражданской авиации.

Конструкция самолета

Ту-134 — низкоплан с двумя турбореактивными двигателями, установленными на хвостовой части фюзеляжа. Такая компоновка позволяла снизить уровень шума в салоне и повысить аэродинамическую эффективность.

Фюзеляж — цилиндрический с двухрядной компоновкой пассажирских кресел. Крылья имеют умеренную стреловидность. Шасси — трехопорное, убирающееся в полете. Самолет оснащен системой принудительного запуска двигателей и современными для того времени авионикой.

Технические характеристики самолета Ту-134

Ниже — таблица с основными техническими параметрами самолета Ту-134.

Длина37,15 м
Размах крыла29 м
Высота9 м
Максимальная взлетная масса
47 000 кг
Максимальная скорость
870 км/ч
Максимальная пассажировместимость
84 чел.
Экипаж3—4 чел.

Компоновка салона Ту-134

Салон самолета имеет двухрядную компоновку кресел с проходом посередине. В базовой версии размещается от 70 до 84 пассажиров.

Кресла располагаются достаточно компактно, что позволяет увеличить количество пассажиров при сохранении комфортного расстояния для эконом-класса. Салон оборудован системой вентиляции и освещения, предусмотрены туалеты и багажные полки.

Модификации Ту-134

Самолет прошел несколько модификаций, каждая из которых отражала потребности и технический прогресс своего времени. Перечислили самые известные.

1. Ту-134А — увеличенный запас топлива и дальность полета.

2. Ту-134Б — модернизированная авионика и улучшенная экономичность двигателей.

3. Ту-134БМ — версия с улучшенным салоном и увеличенной пассажировместимостью (до 96 человек).

4. Ту-134Ш — учебно-тренировочный вариант для подготовки пилотов.

Сравнение Ту-134 с другими пассажирскими самолетами

Ту-134 нередко сравнивают с западными лайнерами и отечественными машинами того же класса.

Ту-134 и Ил-62

Ил-62 — дальнемагистральный самолет с большей пассажировместимостью и дальностью полета, но более высоким расходом топлива. Ту-134 уступает ему по дальности, но выигрывает в маневренности и посадочных характеристиках.

Ту-134 и Ту-154

Ту-154 — более современный среднемагистральный самолет с тремя двигателями. По вместимости и дальности он превосходит Ту-134, однако эксплуатация Ту-134 проще и дешевле.

Ту-134 и Boeing 727

У Boeing более современная авионика и комфортный салон, однако Ту-134 устойчив к российским климатическим условиям.

Производство и эксплуатация Ту-134

Производство Ту-134 продолжалось с 1966 по 1984 год. Самолет эксплуатировался в СССР и на международных маршрутах более 40 лет.

В настоящее время Ту-134 используется преимущественно в странах СНГ и на авиалиниях малой протяженности. Благодаря надежности и простоте обслуживания, он остается в эксплуатации в ряде регионов.

Катастрофы Ту-134

Несмотря на хорошую репутацию, самолет участвовал в ряде авиакатастроф. Всего же, по разным подсчетам, из-за аварий с Ту-134 погибли порядка 1470 человек.

1. Катастрофа в Куйбышеве (ныне Самара), 1986 год. Во время посадки самолет столкнулся с землей из-за ошибки экипажа. Погибло 70 человек. Причиной стали вопиющие нарушения при заходе на посадку — командир корабля Александр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолет вслепую.

2. Катастрофа под Сыктывкаром (2 июля 1986). Ту‑134АК совершил вынужденную посадку в лесу из-за пожара в заднем багажнике. Разбился на три части, погибло 54 из 92 человек на борту.

3. Столкновение над Золочевом (3 мая 1985). Самолет столкнулся с Ан‑26 над Львовской областью. Погибли все 94 человека на обоих самолетах.

4. Столкновение над Днепродзержинском (11 августа 1979). Два Ту‑134 столкнулись в воздухе из-за диспетчерской ошибки. Одно судно потерпело катастрофу — 94 погибших на одном борту и 84 на втором — всего 178 человек. Одна из крупнейших авиакатастроф в истории.

5. Катастрофа под Первоуральском (13 января 1990). Летевший из Тюмени в Волгоград Ту‑134А загорелся. Экипаж принял решение экстренно садиться: из-за жесткой посадки судно перевернулось, погибли 27 человек.

Интересные факты о пассажирском самолете Ту-134

В завершение приведем несколько фактов о самолете.

1. Ту-134 активно использовался для перевозки делегаций и глав государств.

2. Благодаря компоновке салона и надежности, самолет долгое время оставался основным для региональных авиалиний.

3. В 2019 году в России завершилась последняя серийная эксплуатация Ту-134 на коммерческих рейсах.