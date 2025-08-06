Пассажирский самолет Ту-134: история создания и особенности конструкции

В материале разбираем технические параметры пассажирского самолета, компоновку салона и другие особенности Ту-134. В завершение — интересные факты о лайнере и известные ЧП с его участием.
Что из себя представляет самолет Ту-134
Ту-134 — советский среднемагистральный пассажирский реактивный самолет. Разработан в 1960-х годах как более быстрый и вместительный преемник Ил-18 и Ту-124. Лайнер рассчитан на перевозку примерно 70—80 пассажиров и предназначен для полетов на маршрутах средней протяженности.
Самолет получил широкое распространение не только в СССР, но и в странах Варшавского договора и некоторых зарубежных государствах. Его отличают сравнительно компактные размеры, высокая надежность и простота эксплуатации.
История создания
Разработка Ту-134 началась в начале 1960-х годов в ОКБ Туполева. Перед инженерами поставили задачу — создать современный реактивный лайнер для замены устаревших самолетов на средних маршрутах. Первый полет Ту-134 состоялся 29 июля 1963 года.
Серийное производство стартовало в 1966 году. За годы выпуска удалось изготовить более 800 машин. Самолет неоднократно модернизировался, учитывая опыт эксплуатации и требования времени. Ту-134 стал одним из символов советской гражданской авиации.
Конструкция самолета
Ту-134 — низкоплан с двумя турбореактивными двигателями, установленными на хвостовой части фюзеляжа. Такая компоновка позволяла снизить уровень шума в салоне и повысить аэродинамическую эффективность.
Фюзеляж — цилиндрический с двухрядной компоновкой пассажирских кресел. Крылья имеют умеренную стреловидность. Шасси — трехопорное, убирающееся в полете. Самолет оснащен системой принудительного запуска двигателей и современными для того времени авионикой.
Технические характеристики самолета Ту-134
Ниже — таблица с основными техническими параметрами самолета Ту-134.
|Длина
|37,15 м
|Размах крыла
|29 м
|Высота
|9 м
|Максимальная взлетная масса
|47 000 кг
|Максимальная скорость
|870 км/ч
|Максимальная пассажировместимость
|84 чел.
|Экипаж
|3—4 чел.
Компоновка салона Ту-134
Салон самолета имеет двухрядную компоновку кресел с проходом посередине. В базовой версии размещается от 70 до 84 пассажиров.
Кресла располагаются достаточно компактно, что позволяет увеличить количество пассажиров при сохранении комфортного расстояния для эконом-класса. Салон оборудован системой вентиляции и освещения, предусмотрены туалеты и багажные полки.
Модификации Ту-134
Самолет прошел несколько модификаций, каждая из которых отражала потребности и технический прогресс своего времени. Перечислили самые известные.
1. Ту-134А — увеличенный запас топлива и дальность полета.
2. Ту-134Б — модернизированная авионика и улучшенная экономичность двигателей.
3. Ту-134БМ — версия с улучшенным салоном и увеличенной пассажировместимостью (до 96 человек).
4. Ту-134Ш — учебно-тренировочный вариант для подготовки пилотов.
Сравнение Ту-134 с другими пассажирскими самолетами
Ту-134 нередко сравнивают с западными лайнерами и отечественными машинами того же класса.
Ту-134 и Ил-62
Ил-62 — дальнемагистральный самолет с большей пассажировместимостью и дальностью полета, но более высоким расходом топлива. Ту-134 уступает ему по дальности, но выигрывает в маневренности и посадочных характеристиках.
Ту-134 и Ту-154
Ту-154 — более современный среднемагистральный самолет с тремя двигателями. По вместимости и дальности он превосходит Ту-134, однако эксплуатация Ту-134 проще и дешевле.
Ту-134 и Boeing 727
У Boeing более современная авионика и комфортный салон, однако Ту-134 устойчив к российским климатическим условиям.
Производство и эксплуатация Ту-134
Производство Ту-134 продолжалось с 1966 по 1984 год. Самолет эксплуатировался в СССР и на международных маршрутах более 40 лет.
В настоящее время Ту-134 используется преимущественно в странах СНГ и на авиалиниях малой протяженности. Благодаря надежности и простоте обслуживания, он остается в эксплуатации в ряде регионов.
Катастрофы Ту-134
Несмотря на хорошую репутацию, самолет участвовал в ряде авиакатастроф. Всего же, по разным подсчетам, из-за аварий с Ту-134 погибли порядка 1470 человек.
1. Катастрофа в Куйбышеве (ныне Самара), 1986 год. Во время посадки самолет столкнулся с землей из-за ошибки экипажа. Погибло 70 человек. Причиной стали вопиющие нарушения при заходе на посадку — командир корабля Александр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолет вслепую.
2. Катастрофа под Сыктывкаром (2 июля 1986). Ту‑134АК совершил вынужденную посадку в лесу из-за пожара в заднем багажнике. Разбился на три части, погибло 54 из 92 человек на борту.
3. Столкновение над Золочевом (3 мая 1985). Самолет столкнулся с Ан‑26 над Львовской областью. Погибли все 94 человека на обоих самолетах.
4. Столкновение над Днепродзержинском (11 августа 1979). Два Ту‑134 столкнулись в воздухе из-за диспетчерской ошибки. Одно судно потерпело катастрофу — 94 погибших на одном борту и 84 на втором — всего 178 человек. Одна из крупнейших авиакатастроф в истории.
5. Катастрофа под Первоуральском (13 января 1990). Летевший из Тюмени в Волгоград Ту‑134А загорелся. Экипаж принял решение экстренно садиться: из-за жесткой посадки судно перевернулось, погибли 27 человек.
Интересные факты о пассажирском самолете Ту-134
В завершение приведем несколько фактов о самолете.
1. Ту-134 активно использовался для перевозки делегаций и глав государств.
2. Благодаря компоновке салона и надежности, самолет долгое время оставался основным для региональных авиалиний.
3. В 2019 году в России завершилась последняя серийная эксплуатация Ту-134 на коммерческих рейсах.