Под Ростовом слышали громкий звук, затем произошел ландшафтный пожар

При этом в тот же вечер в управлении МЧС информировали о ландшафтном пожаре на территории Азовского района. По данным ведомства, сухую траву в течение нескольких часов тушили 18 человек, использовалось четыре единицы техники. В 19:35 горение было локализовано, а в 22 часа все потушили на площади в 1000 кв. метров.