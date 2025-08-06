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Под Ростовом слышали громкий звук, затем произошел ландшафтный пожар

Жители Дона обсуждают в соцсетях ландшафтный пожар и громкий звук, который слышали 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшим вечером под Ростовом-на-Дону слышали громкий звук. Об этом сообщают интернет-пользователи в социальных сетях.

Источник шума остался неизвестен. Официальных комментариев по этому поводу не было.

При этом в тот же вечер в управлении МЧС информировали о ландшафтном пожаре на территории Азовского района. По данным ведомства, сухую траву в течение нескольких часов тушили 18 человек, использовалось четыре единицы техники. В 19:35 горение было локализовано, а в 22 часа все потушили на площади в 1000 кв. метров.

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