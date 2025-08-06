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В шестом районе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии

В Ростовской области введен дополнительный карантинный режим из-за распространения амброзии полыннолистной, о чем сообщили представители Россельхознадзора.

Очаг сорного растения был выявлен на территории Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, охватывающий площадь в 39,9 гектара. В результате, в окрестностях хутора Водянский был введен фитосанитарный режим на территории в 721,89 гектара.

Владельцу земельного участка было направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения установленных требований и предотвращения нарушений.

Введенный карантин повлек за собой ряд дополнительных запретов на данной территории. В частности, теперь возделывание семенных культур на земельных наделах стало невозможным.

Также отходы зернового производства, в которых обнаруживаются сохранившие всхожесть семена амброзии полыннолистной, нельзя скармливать животным в необработанном виде. Перед использованием их необходимо либо термически обработать, либо измельчить.