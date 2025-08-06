Митрополит Сергий завершил служение и отправлен на покой в Рязанскую область

Священный синод Русской православной церкви принял решение освободить митрополита Сергия (в миру — Виктор Полеткин) от управления Самарской и Новокуйбышевской епархией. Иерарх отправлен на покой и переезжает в родную Рязанскую область, где будет проживать в собственном доме. Материальное обеспечение митрополита теперь будет осуществляться за счёт Самарского епархиального управления.
Решение принято в рамках плановых кадровых перестановок в Русской православной церкви. Отставка Сергия связана с возрастом и состоянием здоровья, которое, по неофициальной информации, в последние годы ухудшилось.
Кто такой митрополит Сергий.
Виктор Полеткин родился в 1951 году в деревне Ханино Рязанской области в семье рабочих. Сначала он выбрал светский путь — окончил строительный техникум в Москве и несколько лет работал в сфере строительства. Однако затем принял решение посвятить жизнь духовному служению. Он поступил в Московскую духовную семинарию, после чего продолжил обучение в Московской духовной академии, где защитил кандидатскую диссертацию по богословию.
В начале 1990-х годов будущий митрополит преподавал в духовных школах и служил в Ростовской епархии. В 1993 году его назначили епископом Самарским и Сызранским. С тех пор его служение в Самарской области продолжалось более трёх десятилетий.
В 1998 году Сергий был возведён в сан архиепископа, а в 2012 году — в сан митрополита. Тогда же он возглавил образованную Самарскую митрополию. Он также являлся настоятелем Богородично-Казанского мужского монастыря в селе Винновка. За годы служения в регионе Сергий принимал активное участие в восстановлении и строительстве храмов, развитии православного образования и благотворительности.
Кто займёт его место.
На пост главы Самарской митрополии назначен епископ Феодосий, ранее управлявший Нижнетагильской и Невьянской епархией. Он сохранит за собой временное руководство Душанбинской епархией в Таджикистане.
Таким образом, завершилась целая эпоха для Самарской митрополии, которую на протяжении более 30 лет возглавлял митрополит Сергий — один из самых опытных и уважаемых архиереев Русской православной церкви.
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