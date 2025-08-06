Митрополит Сергий завершил служение и отправлен на покой в Рязанскую область

Виктор Полеткин родился в 1951 году в деревне Ханино Рязанской области в семье рабочих. Сначала он выбрал светский путь — окончил строительный техникум в Москве и несколько лет работал в сфере строительства. Однако затем принял решение посвятить жизнь духовному служению. Он поступил в Московскую духовную семинарию, после чего продолжил обучение в Московской духовной академии, где защитил кандидатскую диссертацию по богословию.