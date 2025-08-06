Красноярские родители высказались о штрафах за мат детей

«Если мы будем таким образом вычищать язык, то есть не следя за культурой речи, а вот такими методами, штрафами и так далее, мы ничего хорошего не добьемся. Законотворцам лучше обратить внимание на то, где действительно стоит разобраться, к примеру, ситуацию с электросамокатами. Это действительно важно. Это влечет реальный вред и здоровью детей, и здоровью взрослых».