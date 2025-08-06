Красноярские родители высказались о штрафах за мат детей. Об этом пишут Sibnovosti.ru.
С инициативой о штрафах родителей детей, которые матерятся, выступила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она ссылается на положительный опыт Казахстана, где за нецензурную лексику штрафуют подростков старше 16 лет и родителей детей от 14 до 16 лет. Как считает омбудсмен, для России эта практика может оказаться полезной.
Оптимальный возраст, когда можно начинать штрафовать за мат, как считает Мишонова, 11 лет. Но дети начинают материться раньше.
При этом меры включают в себя не только штрафы, но и постановку на учет, проведение воспитательных бесед. Нецензурная лексика, по мнению омбудсмена, негативно влияет на общество, в том числе в духовном плане.
Однако председатель совета отцов Красноярского края Олег Окладников данную меру не поддерживает. Мат уже стал частью речи. Штрафами тут не поможешь. Достаточно посмотреть, что творится на телевидении, и откуда берется обыденность мата в речи.
«Если мы будем таким образом вычищать язык, то есть не следя за культурой речи, а вот такими методами, штрафами и так далее, мы ничего хорошего не добьемся. Законотворцам лучше обратить внимание на то, где действительно стоит разобраться, к примеру, ситуацию с электросамокатами. Это действительно важно. Это влечет реальный вред и здоровью детей, и здоровью взрослых».
Психолог Наталья Приходько также считает, что запреты ни к чему хорошему не приведут.
«Если в окружении детей мат становится обыденным, то они будут копировать эту модель поведения. Да, есть какие-то ситуации, когда дети делают это из протеста, но тут, скорее, это требует внимания, а не запрета», — объясняет психолог.
Сейчас штраф за мат в общественном месте составляет от 500 до 1000 рублей. Также могут арестовать до 15 суток. Это квалифицируется как мелкое хулиганство. Ответственность наступает с 16 лет.
Ранее красноярцам напомнили о запрете к склонению беременных женщин к аборту в Красноярском крае. За это грозит наказание.