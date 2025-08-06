Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ

«Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И, конечно, условия тестирования должны быть максимально приближенными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание. И для организации этого процесса, мне кажется, нужно еще многое сделать. Совместно с регионами нужно разработать возможности заранее. Потому что, когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение ухудшает, мне кажется, их показатели. И вот здесь надо побороться все вместе, чтобы дать ребятам такую возможность», — отметил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.