Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.
«Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И, конечно, условия тестирования должны быть максимально приближенными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание. И для организации этого процесса, мне кажется, нужно еще многое сделать. Совместно с регионами нужно разработать возможности заранее. Потому что, когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение ухудшает, мне кажется, их показатели. И вот здесь надо побороться все вместе, чтобы дать ребятам такую возможность», — отметил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.
По мнению российского премьера, у школьников на сегодняшний день недостаточно возможностей протестировать себя в условиях, близких к экзаменационным.
«Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможностей, когда ребенок может через цифровую платформу… записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи. У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время и подумаем, что для этого необходимо сделать», — добавил глава российского кабмина.