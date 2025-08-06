В Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для отбора чиновников

Сейчас система применяется для предварительной оценки анкет, поступающих в молодежный кадровый резерв.
Как сообщили в администрации изданию «Ъ», речь идет о первом в городе опыте внедрения искусственного интеллекта в работу с кадровыми вопросами. При этом с 2023 года в Смольном действует автоматизированная система «Геннадий». В пресс-службе уточнили, что новую версию робота дополнили модулями ИИ — теперь помимо обработки она самостоятельно проверяет анкеты кандидатов.
Алгоритм сначала оценивает корректность заполнения анкеты, а затем проверяет достоверность указанных данных, например, стажа работы. Если обнаружены ошибки или несоответствия, анкета возвращается кандидату на доработку. В случае отсутствия нарушений заявка автоматически попадает в базу кадрового резерва. Финальное решение все еще остается за сотрудником кадровой службы, который вручную проверяет документы перед допуском кандидата.
Основная цель внедрения технологии — снижение нагрузки на административный аппарат при большом количестве заявок. В администрации подчеркивают, что система проходит основательное тестирование. Пока ее используют только при работе с молодежным резервом и анкетами соискателей, обучающихся по приоритетным направлениям.
Если эксперимент будет признан успешным, функциональность расширят. В ИТМО уже разрабатывают модули, которые позволят системе оценивать мотивацию кандидатов и проверять документы об образовании.