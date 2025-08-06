В Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для отбора чиновников

Как сообщили в администрации изданию «Ъ», речь идет о первом в городе опыте внедрения искусственного интеллекта в работу с кадровыми вопросами. При этом с 2023 года в Смольном действует автоматизированная система «Геннадий». В пресс-службе уточнили, что новую версию робота дополнили модулями ИИ — теперь помимо обработки она самостоятельно проверяет анкеты кандидатов.