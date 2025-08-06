В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре в Москве с 15 по 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«С 15 по 17 августа на Тверском бульваре проведут фестиваль “Моспитомец” в рамках летнего клуба “Москва” совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы и столичным комплексом городского хозяйства. Мероприятия посвятят животным из приютов и домашним любимцам», — говорится в сообщении.
Как уточнили на сайте, на фестивале можно будет познакомиться с животными из городских приютов, забрать понравившегося питомца домой и получить советы по уходу, будут работать мобильная ветеринарная станция и кинологическая площадка с оборудованием для тренировок, фотобудка, экспресс-груминг и маркет с одеждой и аксессуарами для питомцев.
«В лектории, открытом с 12.00 до 20.00 в пятницу и с 11.00 до 20.00 в выходные, проведут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы», — отметили в сообщении.