В Москве пройдет фестиваль, посвященный животным из приютов

Как уточнили на сайте, на фестивале можно будет познакомиться с животными из городских приютов, забрать понравившегося питомца домой и получить советы по уходу, будут работать мобильная ветеринарная станция и кинологическая площадка с оборудованием для тренировок, фотобудка, экспресс-груминг и маркет с одеждой и аксессуарами для питомцев.