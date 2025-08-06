Россиянам объяснили, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Об этом в беседе с «Прайм» рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, льготу могут получить те граждане, чьи расходы на оплату «коммуналки» превышают определённый процент от дохода. Как объяснил эксперт, чаще всего это 22%. Однако в некоторых регионах страны этот порог может оказаться ниже.
Так, например, в Москве он составляет всего 10%. При этом важнейшим условием для получения субсидии является отсутствие судебных долгов по оплате ЖКУ за последние три года, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что подать заявку на получение льготы можно через портал «Госуслуги». Обычно её рассмотрение занимает до десяти рабочих дней.
Если успеть подать заявление до 15-го числа месяца, то льготу могут начислить уже с текущего месяца, добавил Бондарь. Также специалист подчеркнул, что субсидия предоставляется на полгода и в случае возникновения необходимости она может быть продлена по истечении этого срока.
Ранее стало известно о том, что с 1 марта 2026 года в России изменится дата предоставления квитанций на оплату ЖКУ: вместо первого числа месяца они будут выдаваться до пятого числа включительно. Нововведение направлено на устранение возможных задержек с доставкой платёжных документов.