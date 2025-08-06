Россиянам объяснили, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Так, например, в Москве он составляет всего 10%. При этом важнейшим условием для получения субсидии является отсутствие судебных долгов по оплате ЖКУ за последние три года, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что подать заявку на получение льготы можно через портал «Госуслуги». Обычно её рассмотрение занимает до десяти рабочих дней.