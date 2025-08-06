В Нижегородской области штраф для безбилетников хотят увеличить в пять раз

В первом полугодии 2025 года контролеры ЦРТС составили 936 протоколов. Общая сумма вынесенных постановлений составила 1,2 млн руб. Оплачено 449 штрафов на сумму 621 тыс. руб. В отношении 105 нарушителей материалы переданы в Федеральную службу судебных приставов. Штрафы с них будут взысканы в принудительном порядке.