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В Нижегородской области штраф для безбилетников хотят увеличить в пять раз

Правительство Нижегородской области прорабатывается вопрос увеличения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте до 5 тыс. руб. Сейчас сумма штрафа составляет 1 тыс. руб., сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Сроки изменения суммы штрафов за безбилетный проезд пока не определены.

Источник: Коммерсантъ

И.о. директора ЦРТС Александр Бачурин считает, что нынешний размер штрафа перестал обеспечивать должный эффект: «Повышение позволит существенно сократить число “зайцев” в общественном транспорте».

В 2024 году должностные лица ЦРТС получили право возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях за безбилетный проезд, неоплаченный провоз ручной клади и неправомерное использование льготных транспортных карт.

В первом полугодии 2025 года контролеры ЦРТС составили 936 протоколов. Общая сумма вынесенных постановлений составила 1,2 млн руб. Оплачено 449 штрафов на сумму 621 тыс. руб. В отношении 105 нарушителей материалы переданы в Федеральную службу судебных приставов. Штрафы с них будут взысканы в принудительном порядке.

Региональные власти считают, что увеличение штрафа повысит дисциплину среди пассажиров и сократит количество нарушений.