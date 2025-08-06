Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных

В Министерстве обороны сообщили, что в Беларусь начали прибывать российские военнослужащие.
Так, 6 августа в Минобороны сказали, что в Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими. Также в республику доставлена техника для подготовки и участия в совместном российско-белорусском учении вооруженных сил «Запад-2025», которое будет проходить в сентябре 2025 года.
— В настоящее время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки к учению, — заявили в Минобороны.
Напомним, ранее Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
А недавно Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».
Также военные Беларуси проведут боевые стрельбы в России.
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