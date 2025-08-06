Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных

Так, 6 августа в Минобороны сказали, что в Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими. Также в республику доставлена техника для подготовки и участия в совместном российско-белорусском учении вооруженных сил «Запад-2025», которое будет проходить в сентябре 2025 года.