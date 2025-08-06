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В Гродно женщина и мужчина застряли в смотровой яме в гараже

Сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину из смотровой ямы для авто в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно из смотровой ямы для авто спасли женщину и мужчину, рассказали в пресс-службе МЧС.

В дежурную службу МЧС 5 августа около 22.04 позвонили очевидцы, сообщившие о происшествии в частном гараже. Так, на улице Весенней в смотровой яме для ремонта автомобиля оказались два человека. Мужчина и женщина не могли сами из нее выбраться.

Пока ехали спасатели, местные жители извлекли из ямы мужчину. А прибывшие сотрудники МЧС спасли женщину, которая также из-за внезапной слабости не могла сама выбраться из ямы.

Гродненку на носилках достали из ямы и передали медикам. И мужчину, и женщину госпитализировали.

Проводится проверка.

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