В Гродно женщина и мужчина застряли в смотровой яме в гараже

В дежурную службу МЧС 5 августа около 22.04 позвонили очевидцы, сообщившие о происшествии в частном гараже. Так, на улице Весенней в смотровой яме для ремонта автомобиля оказались два человека. Мужчина и женщина не могли сами из нее выбраться.