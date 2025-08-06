В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 16 пожаров

В Ростовской области произошло 16 пожаров за сутки. Обновленную статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.
Всего потушили пять техногенных пожаров и одиннадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия трех ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 144 специалиста и 36 единиц техники.
Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Следует быть осторожными с огнем.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 6 августа. День пройдет с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер будет северной четверти 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит от +32 до +37 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.
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