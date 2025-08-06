Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 16 пожаров

Донские спасатели обновили суточную статистику происшествий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло 16 пожаров за сутки. Обновленную статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Всего потушили пять техногенных пожаров и одиннадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия трех ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 144 специалиста и 36 единиц техники.

Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Следует быть осторожными с огнем.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 6 августа. День пройдет с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер будет северной четверти 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит от +32 до +37 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.

Подпишись на нас в Telegram.