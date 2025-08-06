В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 16 пожаров

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 6 августа. День пройдет с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер будет северной четверти 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит от +32 до +37 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.