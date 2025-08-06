В Самаре утвердили пятилетнюю программу развития исторического поселения

С 2026 года в Самаре начнёт действовать новая программа по сохранению и развитию исторического центра города. До 2030 года на эти цели планируется потратить более 1,3 миллиарда рублей из городского бюджета.
Как указано в документах на сайте администрации, программа охватывает весь исторический центр Самары. В планах — реставрация домов-памятников, благоустройство улиц и скверов, развитие туристической инфраструктуры и оформление городского транспорта с акцентом на историческую тему.
Также городские власти намерены привести в порядок фасады зданий, провести арт-консервацию аварийных объектов, развивать экскурсионные маршруты и улучшить внешний вид остановок.
Главная задача — не просто сохранить старую Самару, но и сделать её живой частью города, удобной для жителей и привлекательной для туристов. Программа рассчитана на пять лет, первый этап начнётся 1 января 2026 года.
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