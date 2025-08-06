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Омские пассажиры лишатся прямого железнодорожного сообщения с Крымом

Популярность маршрута подтверждается высоким спросом на билеты.

Источник: Freepik

Транспортная компания «Гранд сервис экспресс» объявила об изменении маршрута поезда № 75/76 Тюмень — Симферополь. С конца сентября до декабря текущего года состав будет отправляться не из Омска, а из Тюмени.

Последний прямой рейс из Омска в Симферополь запланирован на 28 сентября. После этой даты омичам придётся использовать альтернативные маршруты с пересадками для поездки на полуостров. Причина изменений связана с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях и переходом на осенне-зимнее расписание движения поездов.

Пассажиры выразили недовольство решением перевозчика. В социальных сетях они активно обсуждают ситуацию и просят сохранить хотя бы минимальное количество рейсов из Омска с периодичностью раз в 10 дней. Однако компания пока не прокомментировала эти предложения.

Ранее мы сообщали, что из-за атаки беспилотников возникли задержки поездов, идущих через Омск.