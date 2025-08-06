Омские пассажиры лишатся прямого железнодорожного сообщения с Крымом

Пассажиры выразили недовольство решением перевозчика. В социальных сетях они активно обсуждают ситуацию и просят сохранить хотя бы минимальное количество рейсов из Омска с периодичностью раз в 10 дней. Однако компания пока не прокомментировала эти предложения.