Омские пассажиры лишатся прямого железнодорожного сообщения с Крымом

Транспортная компания «Гранд сервис экспресс» объявила об изменении маршрута поезда № 75/76 Тюмень — Симферополь. С конца сентября до декабря текущего года состав будет отправляться не из Омска, а из Тюмени.
Последний прямой рейс из Омска в Симферополь запланирован на 28 сентября. После этой даты омичам придётся использовать альтернативные маршруты с пересадками для поездки на полуостров. Причина изменений связана с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях и переходом на осенне-зимнее расписание движения поездов.
Пассажиры выразили недовольство решением перевозчика. В социальных сетях они активно обсуждают ситуацию и просят сохранить хотя бы минимальное количество рейсов из Омска с периодичностью раз в 10 дней. Однако компания пока не прокомментировала эти предложения.
Ранее мы сообщали, что из-за атаки беспилотников возникли задержки поездов, идущих через Омск.