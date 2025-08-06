В пруду Екатеринбурга всплыли надувные пельмени

По замыслу авторов, пельмени символизируют единство. «Мы обращаемся к локальному контексту и стремимся говорить с городом на одном языке. Метафорой этого единства стали пельмени — образ, в котором соединились гастрономический символ Урала и традиция собираться вместе за общим делом», — говорится в сообщении.