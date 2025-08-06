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В пруду Екатеринбурга всплыли надувные пельмени

В центре Екатеринбурга установили новую инсталляцию: на поверхности воды в Харитоновском парке теперь плавают 12 надувных пельменей. Арт-объект установили художники из объединения Hot Singles in Your Area при поддержке сервиса «Авиасейлс».

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» представил в Екатеринбурге необычную инсталляцию — в пруду Харитоновского парка появились 12 надувных пельменей.

«Вчера в Харитоновском пруду всплыли пельмени. Арт-объект забрал все внимание местных жителей и стал громким инфоповодом», — сообщили организаторы в официальном Telegram-канале фестиваля.

По замыслу авторов, пельмени символизируют единство. «Мы обращаемся к локальному контексту и стремимся говорить с городом на одном языке. Метафорой этого единства стали пельмени — образ, в котором соединились гастрономический символ Урала и традиция собираться вместе за общим делом», — говорится в сообщении.

Арт-объект готовили около месяца. Все материалы выбраны с учетом экологической безопасности: инсталляция не вредит водоему и его обитателям. В «Стенограффии» подчеркивают, что пельмени сделаны из полностью безопасного сырья.

Инсталляция будет перемещаться по локациям Екатеринбурга и радовать жителей. Следить за маршрутом арт-объекта можно через соцсети фестиваля. Организаторы благодарят ФГБУК АУИПИК Сад-усадьбу Расторгуева-Харитонова за поддержку проекта.