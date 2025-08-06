В Таганроге остро стоит проблема водопровода и вывоза мусора

Участники сессии также предложили возродить Таганрогский морвокзал и пассажирский морской транспорт, вынеся при этом порт за пределы города. Также заговорили о воссоздании после окончания СВО аэропорта в городе и необходимости развивать пассажирский электротранспорт. Историческая часть города также нуждается в капремонте фасадов зданий. Кроме того, были внесены предложения о создании и продвижении бренда «Сделано в Таганроге», учреждении в регионе по аналогии с Пушкинской картой для «серебряных волонтеров» и других активных пожилых людей Чеховской карты. Остро стоит также проблема отлова бродячих собак.