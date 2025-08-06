В аэропорту Иркутска объяснили, зачем проверяли багажные бирки при выдаче сумок

Многие пассажиры, прилетающие в терминал внутренних линий аэропорта Иркутск, жаловались на необходимость проверки бирок, перед тем как выдавался багаж. В главной воздушной авиагавани Приангарья сообщили о том, что ранее проверка багажных бирок на выходе из зоны выдачи багажа была необходима для предотвращения хищений и защиты прав пассажиров. По их словам в зону выдачи могли попасть сумки не только прибывших пассажиров. Также отмечается, что с вводом в эксплуатацию нового терминала прилета эта необходимость отпала, и контроль бирок был отменен, пишет ИА IrkutskMedia.
Аэропорт Иркутска — не только входит в ТОП-15 самых больших авиаузлов по пассажиропотоку (в 2024 году он принял 4 млн пассажиров), но и объектом различного рода критики со стороны пассажиров. Обусловлено это тем, что физические возможности терминалов главной авиагавани Приангарья фактически себя исчерпали, а новый аэропорт, запланированный в Ключевой, находится ещё на стадии проекта. Однако есть и другие претензии к работе и функционированию аэропорта Иркутска. Поэтому ИА IrkutskMedia направило 12 вопросов по основным болевым точкам, касающихся комфорта и пребывания пассажиров в терминалах главной авиагавани региона.