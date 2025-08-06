В аэропорту Иркутска объяснили, зачем проверяли багажные бирки при выдаче сумок

Аэропорт Иркутска — не только входит в ТОП-15 самых больших авиаузлов по пассажиропотоку (в 2024 году он принял 4 млн пассажиров), но и объектом различного рода критики со стороны пассажиров. Обусловлено это тем, что физические возможности терминалов главной авиагавани Приангарья фактически себя исчерпали, а новый аэропорт, запланированный в Ключевой, находится ещё на стадии проекта. Однако есть и другие претензии к работе и функционированию аэропорта Иркутска. Поэтому ИА IrkutskMedia направило 12 вопросов по основным болевым точкам, касающихся комфорта и пребывания пассажиров в терминалах главной авиагавани региона.