Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025

«Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали», — сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.