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Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025

Музаев назвал главным итогом ЕГЭ популяризацию естественно-научных предметов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали», — сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.