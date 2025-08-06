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Прикамца будут судить за кражу

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 35-летнего жителя Ординского муниципального округа.

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 35-летнего жителя Ординского муниципального округа. Мужчину обвиняют в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что в конце апреля в Пермском муниципальном округе фигурант решил помыть машину в речке вблизи д. Кочкино. Не найдя под рукой подходящего инвентаря, прикамец отправился поискать его в ближайшие дома. На одном из участков он обнаружил незапертый дачный домик. Злоумышленник проник внутрь и похитил электрическую пилу, пледы, масляный обогреватель, конвектор, тепловентилятор, кастрюли и сковороды. Владельцу был причинен ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Часть вещей удалось вернуть законному владельцу.

Обвиняемый заключен под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.