Прикамца будут судить за кражу

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 35-летнего жителя Ординского муниципального округа. Мужчину обвиняют в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что в конце апреля в Пермском муниципальном округе фигурант решил помыть машину в речке вблизи д. Кочкино. Не найдя под рукой подходящего инвентаря, прикамец отправился поискать его в ближайшие дома. На одном из участков он обнаружил незапертый дачный домик. Злоумышленник проник внутрь и похитил электрическую пилу, пледы, масляный обогреватель, конвектор, тепловентилятор, кастрюли и сковороды. Владельцу был причинен ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Часть вещей удалось вернуть законному владельцу.
Обвиняемый заключен под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.