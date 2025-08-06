Прикамца будут судить за кражу

Полицейские установили, что в конце апреля в Пермском муниципальном округе фигурант решил помыть машину в речке вблизи д. Кочкино. Не найдя под рукой подходящего инвентаря, прикамец отправился поискать его в ближайшие дома. На одном из участков он обнаружил незапертый дачный домик. Злоумышленник проник внутрь и похитил электрическую пилу, пледы, масляный обогреватель, конвектор, тепловентилятор, кастрюли и сковороды. Владельцу был причинен ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.