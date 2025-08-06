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Красноярские ученые отправят на орбиту четыре наноспутника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты СибГУ имени М. Ф. Решетнёва готовят к запуску четыре малых космических аппарата: один формата 3U и три формата 1U.

Источник: NASA

Старт запланирован на февраль-март 2026 года, сообщает сайт gnkk.ru.

Этот проект станет уже третьей космической миссией университета под названием ReshUCube‑3. Основная задача — испытать технологию космической интернет-сети, которая позволит спутникам обмениваться данными между собой и с наземными станциями в постоянном режиме. На борту разместят оборудование для исследования магнитного поля Земли, оценки радиационного фона, а также экспериментальную систему ориентации.

В числе новшеств — созданная в университете платформа CubeSat 1U, аэродинамическая система управления группировкой и усовершенствованные научные приборы.

Отметим, что над проектом более двух лет трудится команда из девяти инженеров при участии студентов и школьников. Параллельно в университете ведётся разработка следующей серии аппаратов — ReshUCube‑4.