Красноярские ученые отправят на орбиту четыре наноспутника

Старт запланирован на февраль-март 2026 года, сообщает сайт gnkk.ru.
Этот проект станет уже третьей космической миссией университета под названием ReshUCube‑3. Основная задача — испытать технологию космической интернет-сети, которая позволит спутникам обмениваться данными между собой и с наземными станциями в постоянном режиме. На борту разместят оборудование для исследования магнитного поля Земли, оценки радиационного фона, а также экспериментальную систему ориентации.
В числе новшеств — созданная в университете платформа CubeSat 1U, аэродинамическая система управления группировкой и усовершенствованные научные приборы.
Отметим, что над проектом более двух лет трудится команда из девяти инженеров при участии студентов и школьников. Параллельно в университете ведётся разработка следующей серии аппаратов — ReshUCube‑4.