Красноярские ученые отправят на орбиту четыре наноспутника

Этот проект станет уже третьей космической миссией университета под названием ReshUCube‑3. Основная задача — испытать технологию космической интернет-сети, которая позволит спутникам обмениваться данными между собой и с наземными станциями в постоянном режиме. На борту разместят оборудование для исследования магнитного поля Земли, оценки радиационного фона, а также экспериментальную систему ориентации.