﻿﻿Белорусам запретили использовать всесезонные шины зимой

Как отметил начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков на пресс-конференции, согласно новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, теперь зимой можно использовать шины только маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее и одним из знаков «М+S», «M&S», «M S». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.