Значение эмодзи-сердечек: как не отправить по ошибке красное сердце вместо черного

Розовое сердечко идеально, когда еще рано говорить о любви, но и молчать не хочется. Это знак внимания, флирта, легкой влюбленности без давления. Что-то вроде: «Мне с тобой хорошо, давай это не спугнем». А еще его часто используют в подписях к фото друзей, в сторис и даже под постами любимых артистов, потому что это сердце не обязывает. Оно дружелюбное, чуть игривое и почти всегда к месту.