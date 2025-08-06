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В Фонде капремонта Дона рассказали о гарантии на капремонт после проведения работ

Собственникам разъяснили процедуру устранения дефектов капитального ремонта многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты Фонда капитального ремонта Ростовской области рассказали, как действует гарантия на капитальный ремонт многоквартирного дома, и что нужно делать, если собственники обнаружили в проведенном капремонте дефекты.

Отмечается, что перед началом капитального ремонта на здании МКД подрядная организация размещает паспорт объекта.

Он необходим для информирования жителей о предстоящих работах, их сроках и контактных данных ответственных лиц. Паспорт объекта служит своеобразным «гидом» по капитальному ремонту, обеспечивая прозрачность процесса и возможность контроля со стороны жильцов.

В паспорт объекта включают следующую информацию:

— Адрес и виды работ. Указывается точный адрес объекта, подлежащего капитальному ремонту, и перечень запланированных мероприятий. К примеру, замена кровли, ремонт фасада, модернизация инженерных систем.

— Актуальные сроки проведения работ. Здесь определяется временной интервал исполнения ремонтных работ с указанием конкретных дат начала и завершения.

— Контактные данные заказчика — Фонда капремонта, включая официальный сайт Фонда и социальные сети, на которых доступна дополнительная информация о программе и процессе ремонта.

Также предоставляются контакты организации, обеспечивающей надзор за качеством выполненных работ и соблюдением проектных требований.

Сообщаются и координаты подрядчиков, непосредственно реализующих ремонтные мероприятия, включая привлеченные субподрядные фирмы.

Наличие паспорта объекта позволяет жителям иметь полное представление о ходе, видах и сроках работ, а также обладать актуальной информацией для оперативной связи с ответственными лицами.

Важно отметить, что гарантия на выполненные работы по капитальному ремонту действует 5 лет. В течение этого срока при выявлении дефектов подрядная организация устранит их за свой счет.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ.

Что делать, если Вы обнаружили дефекты после проведения капитального ремонта:

— Сфотографируйте дефект.

— Направьте обращение в свободной форме с фотографиями на почту Фонда: fondkrro@donland.ru.

Специалисты Фонда организуют выезд для тщательной проверки состояния МКД. В случае, если дефект вызван некачественно проведенными работами — он будет устранен силами подрядной организации.

ВАЖНО!

Гарантия на капитальный ремонт не снимает с управляющей компании ответственности за поддержание общего имущества в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта.