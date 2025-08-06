Мишустин отметил улучшение отношения школьников к сложным дисциплинам

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отношение российских школьников к сложным дисциплинам при сдаче ЕГЭ и ОГЭ улучшилось, это важно, поскольку позволяет им для дальнейшего обучения выбирать сложные вузы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду провел встречу с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, который рассказал в том числе об итогах государственных экзаменов в этом году. Руководитель ведомства отметил, что ещё никогда количество участников экзаменов ни в одной области так быстро не росло. По его словам, рост в профильной математике составил почти 13%, в физике — 10%, химии, биологии — 6%, информатике — 5%. Музаев добавил, что прирост показателей по всем этим предметам позволил в этом году качественно улучшить конкурс в инженерные вузы.
«У нас отношение, как вы правильно сказали, к сложным дисциплинам улучшилось. Это видно. Мы радуемся, поскольку очень важно, чтобы дети могли выбирать сложные вузы — технические ли вузы, не технические, — и получать качественное, современное образование. Вносить свой вклад в развитие общества, страны, становиться той силой, которая поможет достичь национальных целей развития, поставленных перед нами главой государства», — сказал Мишустин.