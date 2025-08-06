Мишустин отметил улучшение отношения школьников к сложным дисциплинам

Премьер в среду провел встречу с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, который рассказал в том числе об итогах государственных экзаменов в этом году. Руководитель ведомства отметил, что ещё никогда количество участников экзаменов ни в одной области так быстро не росло. По его словам, рост в профильной математике составил почти 13%, в физике — 10%, химии, биологии — 6%, информатике — 5%. Музаев добавил, что прирост показателей по всем этим предметам позволил в этом году качественно улучшить конкурс в инженерные вузы.