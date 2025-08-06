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Роскомнадзор рассказал об отключении мобильного интернета в Красноярске

11-й день в Красноярском крае наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Источник: Freepik

В Роскомнадзоре рассказали о причинах проблем с мобильным интернетом в Красноярском крае. Об этом пишет «Проспект Мира».

Уже 11-й день подряд в Красноярске и некоторых других городах жители жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Так, в Красноярске больше всего жалоб из Октябрьского района.

В Роскомнадзоре рассказали, что каких-либо сбоев в регионе не фиксируется.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Красноярского края», — цитирует издание слова ведомства.

В министерстве цифрового развития Красноярского края рассказывали, что ограничения связаны с обеспечением безопасности людей и критически важных объектов. Жителей призвали с пониманием отнестись к ситуации, но точных сроков восстановления работы интернета в нормальном режиме не назвали.

В минцифры посоветовали скачать офлайн-карты, снять наличные, узнать номера такси, сохранить QR-коды для получения посылок.

Напомним, что сбои в работе мобильного интернета в Красноярском крае наблюдаются с 26 июля. Где-то он уже появился, но в каких-то районах до сих пор отсутствует. Проводной интернет и Wi-Fi работают нормально.

Отключения происходят в разных регионах России.

Ранее эксперты рассказали, что будет с мобильным интернетом в Красноярске.