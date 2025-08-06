МВД сказало, что будет со школьником, катавшемся снаружи вагона метро в Минске

В Минске милиция вычислила «зацепера», который прокатился снаружи вагона метро, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска».
Так, правоохранителями был установлен подросток, который прокатился в метро, держась за поручни снаружи вагона метро.
— Установили и оператора, и самого «зацепера», которым оказался 14-летний школьник, — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении школьника составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
Фигурант сказал, что на поезд залез, чтобы развлечься, не думая о последствиях.
Здесь мы писали о том, как милиция отреагировала на видео с 14-летним школьником, который проехал снаружи поезда в метро в Минске: «За поезд зацепился ради развлечения».
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