Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Суворовском построят два детсада после жалоб жителей

Власти Ростова утвердили план по решению проблемы дефицита мест в детских садах микрорайона Суворовский, где в очереди стоят более 1100 детей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области. До конца 2025 года в микрорайоне завершится строительство детского сада на 240 мест. Второе учреждение на 280 мест планируется ввести в эксплуатацию к концу 2027 года. Дополнительно подготовлена проектная документация на еще два дошкольных объекта, которая сейчас проходит государственную экспертизу.

Губернатор поручил городской администрации совместно с министерством образования оценить достаточность этих мер с учетом перспектив роста нового района.

Решение принято после обращений семей Суворовского о критической нехватке мест.