В Суворовском построят два детсада после жалоб жителей

Об этом сообщает пресс-служба правительства области. До конца 2025 года в микрорайоне завершится строительство детского сада на 240 мест. Второе учреждение на 280 мест планируется ввести в эксплуатацию к концу 2027 года. Дополнительно подготовлена проектная документация на еще два дошкольных объекта, которая сейчас проходит государственную экспертизу.