Нехватка врачей зафиксирована в Иркутской области

Также эксперты оценили, насколько в регионах врачам предлагают конкурентные зарплаты. Наиболее выгодные вакансии в Республике Тыва — медиана зарплатных предложений 120 тысяч рублей. В Новосибирской области профи в белых халатах могут заработать 100 тысяч в месяц, в Республике Алтай — 98,7 тысяч рублей и в Красноярском крае — 96,2 тысяч рублей. В Иркутской области врачам предлагают 89,9 тысяч. Отстает от всех Алтайский край — 65,4 тысяч рублей.