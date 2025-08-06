Нехватка врачей зафиксирована в Иркутской области

Названы регионы Сибирского федерального округа, где более остро ощущается нехватка врачей. Исследование провели эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
К слову, дефицит специалистов существует по всей Сибири. Самый сильный — в Алтайском крае. Лишь 0,3 резюме на вакансию врача (при этом нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме на вакансию). В Красноярском крае этот показатель равен 0,4 резюме на вакансию, в Омской области — 0,6, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях — по 0,7, Республике Хакасия — 0,8, Иркутской области — 0,9, Республике Алтай — 1,0 и Республике Тыва — 1,2.
Также эксперты оценили, насколько в регионах врачам предлагают конкурентные зарплаты. Наиболее выгодные вакансии в Республике Тыва — медиана зарплатных предложений 120 тысяч рублей. В Новосибирской области профи в белых халатах могут заработать 100 тысяч в месяц, в Республике Алтай — 98,7 тысяч рублей и в Красноярском крае — 96,2 тысяч рублей. В Иркутской области врачам предлагают 89,9 тысяч. Отстает от всех Алтайский край — 65,4 тысяч рублей.
Напомним, за один вечер в поселке Карлук Иркутского района удары молнии вызвали пожары. В доме, который пронзил разряд, находилась 37-летняя Елена Литвинова с двумя дочерьми в возрасте 10 месяцев и 9 лет. Пока женщина спасала себя и детей, огонь перекинулся на соседей. Сегодня обе семьи остались без крыши над головой и даже одежды.