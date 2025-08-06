Дефицит врачей наблюдается в Красноярском крае: ситуация критическая

Красноярский край сталкивается с серьёзной нехваткой медицинских кадров. По данным аналитиков сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме при норме в 4,0.
Проблема нехватки врачей затрагивает все регионы Сибири, однако Красноярский край не занимает первое место в антирейтинге. Лидирует Алтайский край, где на одну вакансию приходится лишь 0,3 резюме.
На Урале ситуация ещё более тревожная: в Курганской области зафиксирован самый низкий показатель — всего 0,2 соискателя на вакансию, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Согласно исследованиям, в Красноярском крае имеется спрос на 2,7 тысячи вакансий для врачей, что составляет 18% от общего числа вакансий в Сибирском федеральном округе. Регион опережает Новосибирскую область, где открыто 3,6 тысячи предложений. Наименьший спрос наблюдается в Республиках Хакасия, Алтай и Тыва, где он составляет от 1 до 0,5% от общего числа вакансий по Сибири.
Интересно, что в регионе с самым низким спросом — Тыве — предлагается самая высокая зарплата для врачей — 120 тысяч рублей в месяц, хотя соискатели ожидают минимум 150 тысяч.
В Красноярском крае средняя зарплата для врачей составляет 96,2 тысячи рублей, что ниже, чем в Новосибирской области и Республике Алтай. При этом местные специалисты рассчитывают на доход от 100 тысяч рублей. Наименьшие зарплатные предложения зафиксированы в Алтайском крае — всего 65,4 тысячи рублей, тогда как соискатели ожидают почти на 20 тысяч больше.