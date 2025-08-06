Дефицит врачей наблюдается в Красноярском крае: ситуация критическая

В Красноярском крае средняя зарплата для врачей составляет 96,2 тысячи рублей, что ниже, чем в Новосибирской области и Республике Алтай. При этом местные специалисты рассчитывают на доход от 100 тысяч рублей. Наименьшие зарплатные предложения зафиксированы в Алтайском крае — всего 65,4 тысячи рублей, тогда как соискатели ожидают почти на 20 тысяч больше.