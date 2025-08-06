Денис Паслер принял участие в запуске «Финиста» до Верх-Нейвинского

По словам Павла Бурцева, скоростные пригородные поезда позволяют обеспечить высокую транспортную доступность и качество жизни населения, спрос на них очень высокий. С запуском новых поездов у жителей Новоуральска и Верх-Нейвинского появилось больше вариантов для совершения поездок в Екатеринбург и обратно. Наличие этой альтернативы поможет обеспечить потребности населения этой территории региона. С запуском нового маршрута загруженность электричек, курсирующих в отдаленные города, снизится.