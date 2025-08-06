Денис Паслер принял участие в запуске «Финиста» до Верх-Нейвинского

Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер после запуска нового пригородного железнодорожного маршрута из Екатеринбурга до Верх-Нейвинского. Граждане будут передвигаться на комфортных, скоростных поездах «Финист».
«Будет быстро и удобно».
1 августа, накануне Дня железнодорожника, в Свердловской области был запущен новый пригородный междугородный маршрут Екатеринбург — Верх-Нейвинский (расположен возле Новоуральска). Время в пути значительно сократилось — чуть больше часа. Пассажиров перевозит комфортный, скоростной поезд «Финист», который запустили по одному из самых востребованных направлений — нижнетагильскому. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Направление на Нижний Тагил — одно из самых популярных и, соответственно, самых загруженных. Поэтому мы поступательно расширяем маршрутную сеть наших электропоездов», — отметил Денис Паслер.
Между Екатеринбургом и Верх-Нейвинским каждый день будут курсировать пять скоростных пригородных составов. В каждом составе будет по пять вагонов, вместимость — более 400 человек.
От железнодорожного вокзала столицы Урала до Верх-Нейвинского и обратно будут ходить три пары скорых пригородных поездов. Еще две пары будут отправляться со станции Шарташ с четырьмя остановками (Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ и Исеть).
«Сообщение будет быстрым и удобным. При этом для людей будут доступны все преимущества наших уральских “Финистов”: выход в интернет на всем пути следования, комфортная температура внутри вагона, все удобства, в том числе для маломобильных граждан; для безопасности пассажиров электричка оснащена системой видеонаблюдения», — сообщил Денис Паслер.
В планах у областных властей и Свердловской железной дороги расширение географии перевозок, обеспечение еще большего числа пассажиров комфортным и безопасным передвижением по региону и за его пределы. Развитие пригородного сообщения повышает мобильность свердловчан и служит достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Транспортная доступность.
Перед отправкой первого поезда по маршруту Екатеринбург — Верх-Нейвинский начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев провел для Дениса Паслера экскурсию по новейшему электропоезду «Финист», выпущенному в июне, с асинхронными тяговыми двигателями.
По словам Павла Бурцева, скоростные пригородные поезда позволяют обеспечить высокую транспортную доступность и качество жизни населения, спрос на них очень высокий. С запуском новых поездов у жителей Новоуральска и Верх-Нейвинского появилось больше вариантов для совершения поездок в Екатеринбург и обратно. Наличие этой альтернативы поможет обеспечить потребности населения этой территории региона. С запуском нового маршрута загруженность электричек, курсирующих в отдаленные города, снизится.
К началу курсирования новых поездов на станции Верх-Нейвинский провели ремонт двух пассажирских платформ. Было уложено новое асфальтовое покрытие, обновлена система навигации.
«Вопрос о строительстве высоких платформ прорабатывается совместно с регионом. Проектные работы выполнены, объект включен в проект среднесрочной программы компании», — сообщил Павел Бурцев.
Впервые электропоезд «Финист» был презентован в 2023 году на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Она стал первым в России, который собрали из комплектующих полностью российского производства.
На данный момент в Свердловской области организовано 168 маршрутов, по которым курсируют 273 пригородных поезда, в том числе 40 инновационных скоростных электропоездов «Ласточка» и «Финист». Всего железнодорожные компании в 2024 году перевезли свыше 15,3 млн человек (+7,6%).
В Свердловской области новые пригородные маршруты востребованы. Например, за год скоростные поезда «Финист» по маршруту Екатеринбург — Нижняя Тура, который был запущен в июле 2024 года, перевезли более 200 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем население Нижней Туры.
Этим маршрутом пользуются не только жители Нижней Туры, но и закрытого города Лесной, который расположен рядом с первым городом. Около Верх-Нейвинского также находится закрытый город Новоуральск, жители которого будут пользоваться новым маршрутом.