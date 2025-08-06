В Красноярском крае напомнили о запрете склонения беременных к абортам

Прокуратура Красноярского края вновь акцентировала внимание на действующем запрете склонения беременных женщин к абортам.
Как сообщили корреспонденту krsk.aif.ru в прокуратуре, закон, направленный на защиту прав женщин, уже вступил в силу. Потерпевшие могут обращаться в краевую прокуратуру или министерство здравоохранения, если кто-либо пытается принудить их к прерыванию беременности.
Цель данного закона, инициированного прокуратурой, — поддержка демографической политики России и защита прав женщин. В ведомстве отметили, что случаи склонения к абортам часто остаются незамеченными, так как жертвы редко подают жалобы на близких. Однако в случае давления со стороны работодателя, например, женщины могут сообщить о принуждении к аборту под угрозой увольнения.
Подобные нарушения легко устанавливаются: достаточно опросить пострадавшую, лиц, оказывающих давление, и свидетелей. При наличии оснований может быть возбуждено административное дело.
Штрафы за склонение к аборту составляют от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. На данный момент в прокуратуру Красноярского края не поступало жалоб по данному поводу.
Напомним, что изменения в краевой закон об административных правонарушениях были приняты депутатами Законодательного Собрания Красноярского края на сессии 20 марта 2025 года. Административные дела будут возбуждаться только по заявлениям потерпевших и рассматриваться мировыми судьями.