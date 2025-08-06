В Красноярском крае напомнили о запрете склонения беременных к абортам

Штрафы за склонение к аборту составляют от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. На данный момент в прокуратуру Красноярского края не поступало жалоб по данному поводу.